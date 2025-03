Najveći evropski aerodrom Hitrou će biti zatvoren ceo dan u petak zbog požara na električnoj trafostanici

Najveći evropski aerodrom Hitrou biće zatvoren ceo dan u petak zbog velikog požara na obližnjoj električnoj trafostanici koja ga snabdeva strujom.

Ovako nešto je bez presedana u istoriji vazdušnog saobraćaja u Evropi. Očekuije se da će vazdušni saobraćaj biti u kolapsu širom Evrope zbog činjenice da Hitrou danas ne radi.

Preko aerodroma svakodnevno putuje više od 200.000 ljudi, a očekuje se da će haos koji se očekuje zbog zatvaranja imati posledice i tokom vikenda.

Požar je izazvao "značajan nestanak struje", naveo je Hitrou u saopštenju.

🚨Just in: London Heathrow Airport will be closed all day tomorrow due to a significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/LpeBVM6Hws — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) 21. март 2025.

- Da bismo osigurali bezbednost naših putnika i zaposlenih, Hitrou će biti zatvoren do 21:59 časova 21. marta. Putnicima se savetuje da ne dolaze na aerodrom i da kontaktiraju svoje avio-kompanije za dalje informacije. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti - navodi se u saopštenju.

- Dok vatrogasne ekipe reaguju, još nemamo jasne informacije o tome kada će struja biti pouzdano vraćena - rekao je portparol Hitrou, dodajući da osoblje "radi što je brže moguće na rešavanju situacije".

Letovi zbog sletanja na Hitrou se već preusmeravaju, ali trenutno nije jasno koliko je letova pogođeno.

Putnici ne bi trebalo da putuju na aerodrom "ni pod kojim okolnostima" dok se ponovo ne otvori, rekao je Hitrou.

A fire at Hayes substation, caused a major power outage, closing Heathrow Airport until midnight. 70 firefighters tackled the blaze, evacuating 150 people and cutting power to 16,000+ homes. Passengers are advised not to travel to the airport.#UK #London pic.twitter.com/F4L7rjzxii — GeoTechWar (@geotechwar) 21. март 2025.

Hitrou je najveći aerodrom u Evropi

Hitrou je najveći aerodrom u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa oko 1.300 sletanja i poletanja dnevno. Prošle godine je kroz njegove terminale prošlo rekordnih 83,9 miliona putnika.

Požar na trafostanici u Hejsu, u zapadnom Londonu, ostavio je hiljade domova bez struje i primorao je oko 150 ljudi da evakuiše obližnja imanja.

Londonska vatrogasna brigada (LFB) saopštila je da je na lice mesta poslato deset vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca.

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m — OSINTdefender (@sentdefender) 21. март 2025.

Iz predostrožnosti je postavljen bezbednosni kordon od 200 metara, a lokalnom stanovništvu je savetovano da vrata i prozore drže zatvorenima zbog "velike količine dima".

Više od 16.300 domova ostalo je bez struje zbog velikog nestanka struje izazvanog požarom, objavila je energetska kompanija "Scottish and Southern Electriciti Networks" na platformi Iks.

- Svesni smo rasprostranjenog nestanka struje koji utiče na mnoge naše kupce u Haiesu, Hounslou i okolnim područjima - dodali su.

Službe hitne pomoći primile su skoro 200 poziva u vezi sa požarom, koji je izbio u četvrtak kasno uveče.

Hitna pomoć stigla je na lice mesta u 23.23, a uzrok požara još nije utvrđen.

- Ovo je veliki incident i naši vatrogasci neumorno rade u teškim uslovima kako bi što pre stavili požar pod kontrolu. Ovo će biti dugoročna intervencija, a vatrogasne ekipe će ostati na licu mesta tokom cele noći - rekao je pomoćnik komandanta LFB Pat Goulborn.

Autor: Jovana Nerić