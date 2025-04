Čuveni Ron iz Harija Potera uslikan sa novorođenom bebom! Glumac krio da je ponovo postao otac, slike bebe istopile srca fanova (FOTO)

Zvezda filmova o Hariju Poteru, Rupert Grint (36), uslikan je sa svojom novorođenom bebom nakon što je u tajnosti ponovo postao otac.

Glumac, koji je tumačio Rona Vizlija, se pojavio u Hampstedu u Londonu, sa dugogodišnjom devojkom Džordžijom Grum i posvećeno se brinuo o bebi. Obučen od glave do pete u crno, glumac se smeškao dok je držao bebu na grudima tokom porodične šetnje.

Mama Džordžija je nežno poljubila bebu u glavu kada je ona preuzela da je nosi, a beba, umotana u slatko ćebence, izgleda da ima Rupertovu vatreno crvenu kosu.

Rupert Grint is officially a father of two! He and his partner, Georgia Groome, were spotted today in Hampstead, London, with a newborn. I'm so happy for them — and honestly not too surprised they managed to keep it under wraps for so long, just like they did with Wednesday. pic.twitter.com/H1REX6iSqb