Kuća Esme Redžepove, koja je posle njene smrti trebalo da postane svojevrsni muzej, totalno je uništena, a u prilog tome govore i fotografije koje je naša ekipa napravila prošle godine. Međutim, uskoro bi mogla da dobije drugu namenu.

Kako domaći mediji saznaju, biznismen iz Makedonije koji je godinama radio u inostranstvu ima želju da učini dobro delo i da taj objekat renovira kako bi postao dom za nezbrinutu decu.

To je potvrdio izvor koji živi u Makedoniji.

- Već neko vreme se kod nas šuška da će kuća Redžepove dobiti novu namenu. Čovek ima želju da pomogne da taj objekat ne propada, već da posluži najugroženijima, a to su mališani. Deca koja, nažalost, nemaju svoj dom moći će da žive u pevačicinoj kući do punoletstva. To je zaista mnogo bolje nego da propada. Taj biznismen je veoma uticajan, ali ne želi da se eksponira javno. Novinari iz naše zemlje pokušavaju da s njim urade intervju, ali on to ne želi. Ne zanima ga javni svet - priča izvor.

Prema njegovom rečima, sporna je papirologija i naslednici koji su već pokrenuli proces, jer žele da obore njen testament po kojem je nekretninu ostavila državi Severnoj Makedonimji, ali on ima rešenje i za to.

- Ako naslednici budu tražili novac ili bilo koju drugu materijalnu korist, on će i to da reguliše, ali uslov je da to budu realne sume i zahtevi. Verujem da će sve biti kako treba i da će konačno Esma biti srećna i na nebeskoj sceni jer je ona toliko ljubavi pružila deci na ovom svetu - završava naš izvor.

Legendarna makedonska pevačica preminula je 11. decembra 2016. godine, a po njenoj želji vila u kojoj je živela, a u kojoj se nalazio i Muzej i dom humanosti Esma i Stevo Teodosovski u Skoplju, sada liči na ruinu. Sve što se nalazilo u vili od 750 kvadrata je pokradeno, čak fale i neka vrata i prozori. Imanje koje se prostiralo na 1.300 kvadrata sada je totalno zapušteno, obraslo u korov. U ovom nekada velelepnom zdanju Esma je podigla i othranila čak 48 dece, ostavila ga državi Makedoniji i Skoplju, međutim, jedan deo njenih naslednika je osporio taj testament, tražeći svoj deo. Kako stvari stoje, dok se ne vidi šta je čije, kuća će i dalje propadati.

Interesantno je da je Esma usvajala samo mušku decu, njih ukupno 47. Svojevremeno je objasnila i zbog čega:

- Pa ima tu logike. Da smo usvajali i žensku decu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega da dođe - rekla je Esma.

Ipak, 2012. godine ona je promenila mišljenje, pa je u njen dom stigla lepa Eleonora, koja je kasnije takođe počela da gradi muzičku karijeru.

- Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško, i nisam se prevarila - rekla je muzička diva.



Autor: N.B.