POZNATA PEVAČICA IZVREĐALA MARIJU ŠERIFOVIĆ! Zbog njenih reči joj se digla kosa na glavi: Sram te bilo! (FOTO)

Marija Šerifović je bez dlake na jeziku govorila o kolegama, a njena izjava je isprovocirala Zoricu Marković, koja je udarila na nju.

Pevačica Marija Šerifović nedavno je izjavila da joj nije jasno zašto njene starije kolege, koje su u penziji i dalje nastupaju, umesto da sede kod kuće i odmaraju.Ova njena izjava pokrenula je lavinu negativnih komentara, a Zorica Marković je istupila i javno odgovorila Mariji.

- Ja se divim mojim kolegama. Čoveće, imaju po ajde 60 godina. Pa ne samo to da su sve doživeli, nego meni je strašno jedno. Da ti sediš poluživ, mrtav umoran. Ne ličiš ni na šta, kao da si izašao iz konterjnera. I sediš i pevaš. Ako nisi, druže, zaradio, za sve te godine - idi, bre, ubij se - započela je Marija, a onda se dotakla svoje majke, Verice Šerifović:

- Evo moja majka Verica, dao Bog zna da peva, lepo peva. Bilo joj je jako teško. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš!" Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem, to je lajfstajl i navika, uđe u krv. Ali da ja to dozvolim - naravno, Verica ima privilegiju jer je rodila Mariju, rekla sam da je to prelepo. Kažem joj: "Majko, moji novci su u sefu negde, u kovertama, samo lepo odeš, uzmeš i živiš!" - izjavila je Šerifovićeva.

Zorica nije mogla da obuzda bes, pa je odbrusila Šerifovićevoj.

- Sram te bilo Marija! Pevačina jesi, ali si p*srala po svim kolegama legendama koje su bile popularne kad ti nisi bila ni u m**ima. Reci to u lice onima sa kojima sediš u žiriju. Narod ih traži. No, do sutra bih imala da pišem i da kažem ono što mislim i znam. Nisam se pronašla, ali mnogi hoće i već jesu - izričita je bila Zorica.

Autor: M.K.