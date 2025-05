Isplivale slike dve golišave svetske zvezde na suđenju Pi Didiju: Leže jedna do druge u krevetu, fotografija postala dokazni materijal odbrane (FOTO)

Reč je o slici iz 2012. godine na kojoj svetske ikone leže na krevetu ispod ogledala na plafonu, a pored njih je i treća žena, navodno Kaprikorn Klark, bivša Didijeva asistentkinja.

U dokaznom materijalu koji je odbrana Šona „Didija“ Kombsa podnela sudu, našla se crno-bela fotografija na kojoj se u bikinijima nalaze dve svetske ikone — Rijana i Serena Vilijams.

Prema pisanju Dejli Mejla, reč je o slici iz 2012. godine na kojoj Rijana i Vilijams leže na krevetu ispod ogledala na plafonu, a pored njih je i treća žena, navodno Kaprikorn Klark, bivša Didijeva asistentkinja. Klark je ranije ove nedelje svedočila da je otpuštena tokom zajedničkog putovanja s Rijanom, upravo u to vreme. Fotografija je, prema navodima medija, bila deo duge SMS prepiske koju je Kesi Ventura, bivša devojka Didija, poslala muzičkom mogulu.

#SerenaWilliams and #Rihanna pictured in a selfie, lying on a bed at a #diddyparty #DiddyFreakoffs #DiddyTrial #Diddy #SeanDiddyCombs #SeanCombsTrial pic.twitter.com/XMaATXhcFr