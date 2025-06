Nemam želju da budem majka: Pevačica (32) nikad iskrenije o porodici, razmišlja da USVOJI DETE?!

Majli Sajrus (32) priznala je da ne planira da ima decu jer, kako kaže, nikada nije bila strastvena prema majčinstvu.

U iskrenom intervjuu za podcast The Interview u produkciji The New York Timesa, pop zvezda se dotakla teme roditeljstva, ličnog sazrevanja i odnosa sa slavnim roditeljima.

"Nisam strastvena prema majčinstvu – i to je u redu"

Majli je u razgovoru uporedila odluku da ne lansira sopstvenu liniju šminke sa odlukom da ne postane majka.

– Moj očuh me je pitao zašto nemam svoj brend šminke. Rekla sam mu: „Zato što to nije moja strast.“ On mi je odgovorio: „To je pravi odgovor.“ I to mi je imalo mnogo smisla. Isto je i sa majčinstvom. Jednostavno nikad nisam bila previše strastvena oko toga – iskreno je priznala pevačica.

Objasnila je da je za roditeljstvo potrebna velika posvećenost i energija, što ona trenutno ne oseća.

– To je ogromna odgovornost, bez sna, bez prestanka... Ako nisi strastven oko toga, ne znam kako izdržiš sve te neprospavane noći i 18 godina roditeljstva. Zapravo 33, jer ja sam i dalje beba – našalila se Majli i dodala:

– Za mene je „burn“ – ta unutrašnja vatra – presudna. A ja je nikada nisam osetila kad je u pitanju majčinstvo.

"Nikada nisam imala prioritete da budem majka – razmišljam o usvajanju"

Ovo nije prvi put da Majli govori o svom stavu prema roditeljstvu. Još 2020. u intervjuu za SiriusXM Hits 1 izjavila je da nikada nije imala izraženu želju da osnuje porodicu.

– Znam da će fanovi pronaći snimak mene sa 12 godina kako govorim da želim decu, ali kao 27-godišnja žena sa realnijom slikom o životu, znam da mi to nikada nije bio prioritet.

Dodala je i da, ako bi ikada odlučila da postane majka, razmatrala bi usvajanje.

– Kada pogledam stanje planete, klimatske promene, resurse... deluje mi logičnije da pružim dom nekom ko već postoji. Usvajanje mi deluje kao nešto zaista veličanstveno.

Pevačica je jasno istakla da ne osuđuje žene koje žele da imaju decu, već da je to jednostavno lična odluka:

– Ne razmišljam više ni o braku, a ni o deci. I to je u redu.

O roditeljima: "Počela sam da ih gledam kao pojedince, a ne kao par"

U istom intervjuu Majli se dotakla i komplikovane porodične dinamike nakon razvoda roditelja, country zvezde Billy Raya Cyrusa i njene majke Tish, koji su se razveli 2022. nakon 28 godina braka.

– Kako starim, sve više poštujem svoje roditelje kao pojedince. Moja mama je volela mog tatu celog života i ja sam njen bol preuzela kao svoj. To je bilo teško, jer sam njenu tugu osećala dublje nego što sam razumela kao odrasla osoba – iskreno je rekla Miley.

Istakla je da je srećna jer su oboje roditelja našli novu ljubav – Tiš se udala za glumca Dominika Pursela, dok je Bili Rej pronašao sreću sa glumicom Elizabet Harli.

– Sad kada vidim da su oboje srećni u novim vezama, mogu da ih volim kao osobe, a ne kao bivši par. To je deo mog odrastanja.

O vezi svog oca sa Elizabet Harli, Majli je rekla:

– U početku je bilo teško. Dete u tebi reaguje pre nego što odrasli deo može da prihvati. Ali sada je i moje dete i moje odraslo ja sustiglo stvarnost – rekla je zvezda.

"Internet sve brzo zaboravlja – i to je blagoslov"

Majli se osvrnula i na današnji tempo medijskog života, koji joj, kako kaže, olakšava da se izbori sa pažnjom javnosti:

– Danas sve traje par sati. Ranije, u devedesetima, kada se nešto desi, o tome se priča godinu dana. Sad to zameni sledeći viralni video. I to mi odgovara.

Autor: Nikola Žugić