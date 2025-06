BUKTI RAT NAŠIH TIKTOKERA! Luka Silni nikad žešće udario na Luksa, isplivao SNIMAK njihovog razgovora: Pusti mi adresu, doći ću ja do tebe! (VIDEO)

Neretko između influensera i tiktokera dolazi do žestokih okršaja, a sada je Luka Obradović, poznatiji kao Luka Silni, objavio video snimak u kom nije štedeo reči na račun influensera Luke Bojovića, poznatijeg kao Luks.

Luka Obradović, poznatiji kao Luka Silni postao je veoma popularan na društvenim mrežama, ponajviše na društvenoj mreži tiktok, gde neretko objavljuje svoje video snimke iz privatnog života i koji broje više stotina hiljada pregleda.

Naime, s druge strane, bivši dečko influenserke Uki Q, Luka Bojović, poznatiji kao Luks, takođe broji enormne preglede na svojim video snimcima, a neretko i na svom instagramu objavljuje video snimke i fotografije sa putovanja na koja često ide.

Sada je na svom jutjub kanalu Luka Silni objavio video u kom žestoko proziva Luksa, a kako je objasnio, njih dvojica su bili drugovi i često su se družili, ali je pak, to puklo, zbog toga što, kako kaže, njega je Luks prevario. Društvenim mrežama kruži video isečak na kom se čuje poziv između njih dvojice.

- Hoćeš da te pokupim kolima ili ćeš da dođeš sam do mene - pitao je Luks.

- Ma gde da dolazim evo me gajbi, legao sam da spavam, sutra imam trening ujutru - rekao je Luka.

- Video sam, hajde mi pusti adresu doći ću ja do tebe. Ja nemam problem, očigledno ti imaš problem - rekao je Luks.

- Što zoveš? Poslednji put si zvala kada ti je trebala neka korist - rekao je Luka Silni.

- Lule, znam da si se vratio na MMA i da su ti mu*a malo proradila, ali nemoj sa mnom tako da pričaš, što je meni trebala korist - pitao je Luks.

- Poslednji put kada smo se čuli došao si da mi pretiš na gajbu - rekao je Silni, a onda je dodao:

Došao si da popričaš i da se malo prok*rčiš, pričao si: "nemoj tako sa mnom da pričaš", ja sam rekao ono što sam i tebi, da me je povredilo što sam ja tebi dao poverenje i što sam mislio da si drugar i ortak, a ti me iskoristio i šutnuo. Samo me je to povredio.

Nakon ovog video snimka, koji se nalazi i u njegovom videu na jutjubu, Luka Silni je osuo paljbu po Luksu.

- Da on ima mu*a i da kaže da se pobijemo, da organizujemo boks meč, on nema mu*a za to. Ja snimam ovo da se ne bi slučajno desilo da šetam s devojkom za dva, tri meseca, da me spopadnu likovi i da me isprebijaju kao pi*ku. Pa da bude posle: "Ja imam mu*a", koja mu*a, ako ih imaš izađi sa mnom u ring da te odvalim od batina?! Lik je jaj*ra, a hoće da mafija - rekao je Luka Silni i nastavio:

Izradio me je na debila, niko mi nije rekao da će da se snima klip, samo je bilo: "dođi na probni trening", da mi uvale ka*u. Nisam znao kome mogu da verujem, kome ne. Ja sam okej s tim, nemam šta s tim, iskoristio me je, šmekerski je odradio, radi se o tome šta je kasnije lik odradio. Mi smo se šatro tako družili tri meseca, držao me je blizu sebe da bi ispromovisao njegov šugavi, pi*ljivi, prevarantski givavej, on kao daje nešto narodu, daje njegovom bratu od tetke, četvrtom kolenu tamo, kao daje vam kola, kur*inu moju daje vama kola! On je šampion naroda, a preko vas je uzeo stotine i stotine hiljade evra, a kao dao prodavačici 500 evra. Jako je bitno koju je on meni priču prodao. Kada radite givavej, vi plaćate influenserima promociju givaveja. E sad, šta je on meni prodao priču, prodao mi je priču u fazonu da mu odradim givavej, pitao sam ga da mi objasni kako to funkcioniše. On je rekao da bi ja trebalo da mu dam pare za to, ali je rekao: "nema veze, ti si moj brat, nećeš ništa da plaćaš". Odselio sam se od svojih jer hoću da napravim nešto od ovoga, prazni mi zidovi, nemam nameštaj i lik je to sve znao i znate šta je rekao?! Rekao je: "Lagano, odradi, ja ću tebi da dam pare i nađem sponzore". Skidam mu kapu za to, ko me je*e, ja sam majmun, vređa me što je znao celu situaciju za porodicu, a iskoristio je.

Autor: pink.rs