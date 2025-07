Tuga do neba: Umrla legenda 'Zvezdanih staza'

Legenda "Zvezdanih staza" (Star Trek), Piter Henri Šreder, preminuo je u 90. godini, javlja Daily Mail.

Američki glumac bio je najpoznatiji po ulozi u seriji "Star Trek: Enterprise", TV verziji dugotrajne naučno-fantastične franšize iz 2000-ih, koja je trajala četiri sezone.

Kako prenose mediji, Piter je preminuo u junu, okružen članovima svoje porodice u Medicinskom centru za veterane u Lejk Sitiju, Florida.

Uzrok njegove smrti trenutno nije poznat.

