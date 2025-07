Tuga do neba: Umrla zvezda serije Čari, godinama se borio sa opakom bolesti

Džulijan Mekmen, poznat po filmovima "Nip/Tuck" i "FBI: Most Wanted", preminuo je u 56. godini.

Srpskoj publici možda je najpoznatiji po ulozi Kola Tarnera u seriji "Čari". Glumac se borio sa rakom, što je potvrdila njegova supruga Keli.

Ona je u petak dala izjavu za "Deadline" u kojoj je pisalo: "Otvorenog srca želim da podelim sa svetom da je moj voljeni suprug, Džulijan Mekmen, mirno preminuo ove nedelje nakon hrabrog napora da pobedi rak".

"Džulijan je voleo život. Voleo je svoju porodicu. Voleo je svoje prijatelje. Voleo je svoj posao i voleo je svoje obožavaoce. Njegova najdublja želja bila je da unese radost u što više života. Tražimo podršku tokom ovog vremena kako bismo omogućili našoj porodici da tuguje u privatnosti. I želimo da svi oni kojima je Džulijan doneo radost nastave da pronalaze radost u životu. Zahvalni smo na uspomenama".

Julian McMahon has sadly passed away at the age of 56. pic.twitter.com/jwK3nETwZQ