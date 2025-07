Otac je tri puta pucao u nas, a onda ga je moja majka ubila: Slavna glumica preživela porodičnu tragediju koja je na nju ostavila neizbrisiv trag...

Šarliz Teron rasla je uz oca alkoholičara i u konstatnom strahu da će se nešto loše desiti.

Holivudska zvezda Šarliz Teron pre nego što je osetila sjaj i luksuz, živela je veoma turbulentnim životom punim stresa i neizvesnosti. Za to je pre svega bio kriv njen otac koji ih je sve u kući maltretirao i zbog koga im je svaki dan donosio novu neizvesnost. Šarliz Teron rasla je uz oca alkoholičara i u konstatnom strahu da će se nešto loše desiti. Kao jedinica, često je bila na meti čoveka koji je bio daleko krupniji i jači kako od nje, tako i od njene majke, koja je živela skoro pa kao prava zarobljenica.

Šarliz je jedna od najlepših žena Holivuda:

- Budila sam se sa znanjem šta sve može da se desi i kako dan sve može da mi prođe - ispričala je svojevremeno stranim medijima, pa ostavila sve bez reči.Šarliz je imala 15 godina kada je njen otac uleteo u kuću, pijan, pa fizički napao kako nju, tako i njenu majku. Gerda Teron, sa namerom da zaštiti ćerku, zgrabila je bila pištolj i ubila ga. I njen ujak umalo da nastrada tada, a sve se na kraju vodilo kao samoodbrana. Tek pet godina kasnije, čuvena glumica progovorila je javno o incidentu.

- Moj otac je bio toliko pijan da nije mogao da hoda kad je ušao u kuću sa pištoljem. Moja mama i ja bile smo u spavaćoj sobi naslonjene na vrata, jer je on pokušavao da uđe. Obe smo bile naslonjene na vrata iznutra da ne bi mogao da uđe. Odstupio je korak unazad i tri puta pucao kroz vrata. Nijedan od tih metaka nas nije pogodio, što je samo čudo. Ubila ga je u samoodbrani kako bi nas spasla - rekla je Šarliz.

Protiv njene majke nije podignuta optužnica jer je pucala u samoodbrani. Šarliz Teron je istakla da se ne stidi da govori o nasilju jer smatra da o tome treba da se priča.

- Ne stidim se da govorim o tome jer mislim da što više pričamo o takvim stvarima, više shvatamo da u tome nismo sami. Moja priča je priča o odrastanju sa zavisnikom i onome šta zavisnost uradi osobi - izjavila je glumica i dodala:

- Moj otac je ceo život bio alkoholičar. Bila je to prilično beznadežna situacija. Naša porodica se nekako zaglavila u svemu tome. A svakodnevna nepredvidivost života sa zavisnikom nije nimalo prijatna i deo je vas do kraja života. Želela bih da se ta noć nije nikad dogodila. Ali, to je, nažalost, ono što se događa kada ne rešavate probleme u korenu - zaključila je Šarliz.

Šarliz je danas jedna od glumica A liste, veoma je cenjena u svom poslu, ali osim poslovnih uspeha, šuška se i o njenom ljubavnom životu. Ona je, koliko je javnosti poznato, bila sa Šonom Penom, Kijanuom Rivsom, Stivenom Dženkinsom i Stjuartom Taunsendom, iako je povezivana sa nizom drugih velikih imena, ali niko od njih nije uspeo da je odvede do oltara.Godine 2012. usvojila je dečaka Džeksona, a tri godine kasnije devojčicu Avgust.Ali kada je Džekson imao tri godine, glumica je shvatila da je on transrodna osoba. Šarliz je svojevremeno priznala da je njenoj transrodnoj ćerki sa godinama sve teže jer joj se svi obraćaju u muškom rodu. Takođe je jednom prilikom u intervjuu upotrebila tu zamenicu, a kada je stigla kući, Džekson ju je zamolio da priča o njoj kao devojčici.

- Povredila sam njena osećanja kad god sam o njoj govorila novinarima koristeći pogrešne zamenice. U tom trenutku sam odlučila da ne želim da budem takva majka i odlučila sam da kažem istinu naglas i podržim svoje dete - rekla je glumica, preneo Story.hr.

Autor: M.K.