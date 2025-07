Glumicu muž fotkao golu u ovoj pozi, pa sve objavio, a poznati su i po svingeraju: Gledao je i kako se ljubi s drugim

Glumački par Daks Šepard i Kristen Bel često se našao u centru glasina o svingerskim zabavama.

Iako su ove glasine demantovali, Šepard je u šali izjavio da su čak dobijali poruke od prijatelja uvređenih što nisu pozvani na njihove navodne zabave. Par se s humorom osvrće na ove tvrdnje, ali njihov slučaj pokazuje koliko su ovakve teme intrigantne javnosti.

Ipak, da su slobodnijeg duha, govori i njegova nedavna objava na Instagramu. Naime, glumac je odlučio na nesvakidašnji način da proslavi nominaciju svoje supruge Kristen za Emi nagradu – uz fotografiju koja je mnoge iznenadila.

Kristen je nominovana u kategoriji "Najbolja glumica u humorističkoj seriji" za ulogu Džoane u romantičnoj komediji "Nobody Wants This". Tim povodom, Daks je na Instagramu podelio fotografiju na kojoj je glumica u pozi „downward dog“ u dvorištu, potpuno gola, obučena samo u svetloplave čarape do kolena.

- Ljudi možda ne znaju sve što se dešava iza kulisa da bi se postigla uloga nominovana za Emi poput Kristenine - poručio je on u opisu objave, a zatim je i dodao:

- Ovo možda jeste, a možda i nije deo njenog treninga, ali delovalo je ispravno. Čestitam! - napisao je on.

Gledao suprugu kako se ljubi sa kolegom

Inače, Daks je jednom prilikom komentarisao scenu ljubljenja koju je njegova supruga imala sa kolegom Adamom Brodijem u Netfliksovoj seriji „Nobody Wants This“ i veoma mu se to dopalo.

- Zajedno s prijateljem sam gledao tu scenu, scenu ljubljenja, za koju bih rekao da je najbolja scena ljubljenja koja je ikad prikazana na ekranu - rekao je prošle godine i dodao:

- A moj najbolji prijatelj iz detinjstva, Aron, me je pitao tad: "Poljubi li ona tebe ikada tako?". Odgovorio sam mu: "Ne, nisam ni znao da zna tako da se ljubi".

Kristen je, s druge strane, rekla da je ove scene gledala zajedno sa suprugom.

- Moj muž je rekao istu stvar. Kad smo gledali prvu epizodu rekao mi je: "O, moj Bože, i ja stvarno želim da ga poljubiš". Iako su naše scene senzualne i strastvene, naše su izvedbe ipak proračunate i logističke jer sve je to gluma. Ne pokušavam ništa da umanjim, ali mislim da u svemu postoji određena matematika - istakla je Belova.

Autor: Nikola Žugić