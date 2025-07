Muža prevarila sa kumom svoje dece: Kad je tajna služba snimila njihove prljave razgovore, ceo svet se crveneo od stida

Kraljica Kamila slavi rođendan, a mi se podsećamo svih skandala iz njenog života.

Kraljica Kamila danas slavi 78. rođendan a tom prilikom se očekuje da će se podići zastave širom Velike Britanije, dok će sa tornjeva crkvava da zvone zvona, a u čast kraljice biće ispaljeni i topovski pozdravi.

Veruje se da će kraljica Kamila da se obuče paradno, te da će sve sa krnom na glavi i kraljom Čarlsom ispod ruke otići do Parlamenta na kojem će biti upriličeno otvaranje. I dok ispoštuje sve protokole, veruje se da će Kraljica Kamila svoj rođendan proslaviti u krugu porodice tek uveče.

I dok s nestrpljenjem čekamo da palata objavi prve fotografije sa proslave kraljičinog rođendana, donosimo vam njenu neverovatnu životnu priču.

Kako je Kamila od ljubavnice postala kraljica?

Već je urbana legenda način na koji su se upoznali Kamila Parker i princ Čarls. Naime, desilo se to početkom sedamdesetih godina prošlog veka kada je na polo utakmici u Vindzorskom velikom parku, vickasta Kamila prišla Čarlsu i rekla

"Moja prabaka bila je ljubavnica tvog pradede. Osećam da imamo nešto zajedničko!"

Kažu da je budući kralj odmah "izgubio glavu" za vickastom plavušom koja je uvek umela da ga nasmeje.

"Iako joj se zaljubljeni princ udvarao šest meseci, nije uspeo da je zaprosi, jer je morao da se vrati na dužnost na more u kraljevsku mornaricu u februaru 1973. godine," priča dobro obavešten izvor.

Baš u to vreme Kamila upoznaje Edrjua Parkera Boulsa, za kojeg se udaje.

Kamila se udaje za Endruja, a princ Čarls postaje njen kum



"Kamila je 1965. na jednoj zabavi upoznala budućeg supruga Endrjua Parkera Boulsa. Međutim, prekinula je sa njim, jer je on uplovio u vezu sa princezom Anom, sestrom princa Čarlsa. I da nije bilo te romanse, možda se nikada ne bi zabavljala sa princom od Velsa," - otkrila je autorka knjige "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocky the Crown" Dženi Parker.

Kako je Čarls imao dužnosti u mornarici, Kamila je počela da zavodi Endrjua, pa se na kraju i udala za njega.

Par je dobio ćerku Lauru i sina Toma, a kum njihovoj deci je bio ni manje ni više nego princ Čarls.

Čarls je 1977. sreo Dajanu Spenser kojom se oženio 1981. godine, iste godina kada ju je verio. Pričalo se da je taj brak bio namešten, kao "dobar na papiru" i da je po mnogim propisima Dajana bila ta koja se savršeno uklapala u kraljevsku porodicu. Dajana i Čarls dobijaju dva sina, prinčeve Vilijama i Harija, ali i mnoge probleme. Navodno, on je 1986. obnovio ljubav sa Kamilom, u vreme kada su oboje bili u braku.

Kamila je zbog toga stekla epitet omražene ljubavnice koji je i danas prati zbog čega veliki deo britanske javnosti ne voli što je kraljica. I ne samo ljubavnice, već je i prema svom mužu bila potpuno neiskrena, vrala ga je bez malo griže savesti.

Kamila Parker je rekla princezi Dajani: "Voli te narod, vole te tvoji sinovi - šta još hoćeš?" Foto: Profimedia

Kako je otkrivena afera princa Čarlsa i Kamile Parker?

Sumnjalo se da Čarls ne voli Dajanu. Ona je bila nesrećna i sama, a on je koristio svaku situaciju da je javno ponizi. Princeza je podnela papire za razvod i dala jedan od najpopularnijih intervjua ikad objavljenih na televiziji:

"Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva", rekla je princeza Dajana 1995. u intervjuu za "Bi-bi-si". Dve godine kasnije stradala je u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Pre tragedije 1993. godine objavljeni su snimci razgovora Kamile i Čarlsa iz 1989. što je potvrdilo njihovu vezu. Na tim snimcima budući kralj Velike Britanije svojoj ljubavnici kaže:

"O, Bože. Samo da mogu da živim u tvojim gaćicama ili tako nešto. Bilo bi mnogo lakše!"

Na šta je Kamila uz smeh odgovorila da bi mogao da se pretvori u tampon, a on je odgovorio: "Kakve sam sreće, bio bih tampon."

Ovaj intimni, i mnogima šokantan, deo razgovora izazvao je veliku buru u britanskoj javnosti, jer je razotkrio koliko su Čarls i Kamila bili bliski još dok je on bio u zvaničnom braku. Afera je dodatno narušila imidž princa Čarlsa u to vreme, ali je kasnije zaboravljena s obzirom na evoluciju njihove veze i venčanje 2005. godine.

Kako je izgledalo venčanje kralja Čarlsa i kraljice Kamile?



Prvi javni poljubac poznatog para dogodio se 2001. godine, a 2005. upriličeno je njihvo venčanje.

- Ponekad je to kao kada se brodovi mimoilaze noću, ali uvek sednemo zajedno, popijemo šoljicu čaja i razgovaramo o danu. Imamo taj trenutak - rekla je o braku sa Čarslom.

Kada su se venčali, kraljica je bila uz Čarlsa i čim je ona zvanično odobrila njihovu vezu - svima je bilo jasno da je to sve što im je bilo potrebno. Iako Britanci nikada potpuno nisu prihvatili Kamilu, većina je bila šokirana kada je kraljica Elizabeta jasno naglasila da će je naslediti Kamila Parker.

Suočavanje Kamile i Dajane

Kamila je bolna tačka braka Ledi Di i Čarlsa, a o tome se govori i u biografiji "Dajana: njena istinita priča", koju je 1992. godine objavio Endrju Morton. U knjizi princeza govori o "jednom od najhrabrijih momenata" u svom životu, a to je bio prvi razgovor sa Kamilom Parker. Bio je to najveći razlog raspadanja velškog kraljevskog para.

"Znam šta se dešava između tebe i Čarlsa i samo želim da to znate," rekla je tada Dajana.

Odgovor Kamile Parker je princeza kasnije okarakterisala kao "interesantan".

– Imaš sve što si oduvek želela. Imaš sve muškarce ovog sveta koji su zaljubljeni u tebe, imaš dvoje divne dece, šta još hoćeš? – pitala je Kamila Parker.

Lejdi Di joj je na to odgovorila: "Svog muža. Ovo je sigurno pakao za vas dvoje i ne želim da stojim na putu, kao ni da me tretiraju kao idiota."

Kako danas živi kraljica Kamila?

Danas, kraljica Kamila uživa stabilnu, ali podeljenu podršku – unutar kraljevske porodice i među narodom.

U poslednjih godinu dana, kraljica je imala zdravstvenih izazova (infekcija pluća/pneumonija krajem 2024), ali se uspešno oporavila i vratila javnim dužnostima početkom 2025. godine.

Često je viđena na državnim posetama, uključujući odlazak u Kanadu (maj 2025) i držanje govora prilikom stupanja u Kanadski Privatni savet.

Generalno, britanska javnost podržava monarhiju, ali Kamilina popularnost je među najnižima među centralnim članovima kraljevske porodice.

S druge strane, priča se kako kraljevska porodica obožava Kamilu. Sin Tom kaže da je njena uloga iza scene smirujuća, a moto “Samo se smej" pomaže joj da se uspešno nosi sa pritiskom javnosti.

Njeno neprijateljstvo sa prinčevima Harijem i Vilijamom bukvalno ne postoji.

Žene širom sveta nevoljno odaju priznanje kraljici Kamili, ženi koja je od ljubavnice i preljubnice došla do titule kraljice Velike Britanije.

Autor: A.A.