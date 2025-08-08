Umalo oteta ćerka poznatog glumca: Njena jeziva ispovest ledi krv u žilama

Opisala je jeziv događaj koji se desio nakon večere sa prijateljima

Ćerka Čarlija Šina i Deniz Ričards, Semi Šin, tvrdi da je umalo postala žrtva trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Nakon što su napustili restoran, proveli su 5 minuta na parkingu, gde su se fotografisali.

- Niotkuda nam je prišao muškarac tražeći novac. Rekla sam: "Žao mi je. Nemam gotovine kod sebe" - ispričala je Semi, te dodala je da je u postao uporan:

- Rekla sam: "Žao mi je, ne", a on je odgovorio: "U redu, laku noć" - nastavlja priču Semi, dodajući da je odmah nakon toga drugi muškarac prišao njoj i njenoj prijateljici.

- Čim sam ga videla, u stomaku sam imala najgori osećaj. Htela sam da se odmah makne odatle - prisetila se navodeći da je čovek pričao španski i da nije mogla da ga razume.

- Onda je posegao u svoj zadnji džep, a ja sam otvorila torbu i izvadila suzavac, kada je to video poludeo je - rekla je Semi.

Sa prijateljicom je uspela da pobegne, pa su se zaključale u autu.

Kako je dalje navela, sumnjale su da su ova dva muškarca radila zajedno, a Kada je došla kući i pogledala fotografije, shvatila je da ih je jedan od njih sve vreme posmatrao.

- Obično sam vrlo svesna svoje okoline i nisam primetila ovog čoveka. Čak i ako je bio bezopasan, bolje je ići na sigurno, iako uopšte ne mislim da je imao dobre namere - poručila je Šinova.

Autor: A. Nikolić