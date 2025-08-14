STAVILI STE GA NA STUB SRAMA: Albanac snimao Seju Kalača u Ulcinju, ljudi zgroženi zbog nastalog snimka: PEVAČ NEPREPOZNATLJIV (VIDEO)

Sada je na mrežama isplivao njegov snimak iz Ulcinja, kada ga je jedan Albanac prepoznao i prišao mu

Sejo Kalač se u poslednjem periodu potpuno povukao iz javnosti, te su mnogi neupućeni u to kako pevač trenutno izgleda, čime se bavi, ali i gde boravi.

Dok je Sejo, u pomalo čudnom stanju sedeo u moru, Albanac ga je snimao, a ovaj snimak iznenadio je javnost.

- Ovde smo u Ulcinju, u Crnoj Gori i slučajno sam sreo našu legendu, Seja Kalača. Poslednji pu smo se videli pre 20 godina kada se u diskoteci napio kao letva, jedva sam ga doveo do kuće. Sejo, kako si? Šta radiš? - upitao ga je čovek koji ga snima.

- Otkud da si došao na albansku teritoriju iz Hrvatske? - zatim je dodao čovek.

Pevača je njegovo pitanje bacilo malo u nedoumicu, pa je upitao čija je stvarno teritorija koja se nalazi u Crnoj Gori.

- Je li ovo srpska ili albanska država? - upitao je Kalač, pa probao da se našali:

Na samom kraju ga je čovek zamolio da mu zapeva nešto.

- Kakvu pesmu hoćeš, srpsku, albansku? Koju? - upitao ga je Sejo.

Snimak je zgorzio korisnike društvenih mreža koji su osudili čoveka koji ga je snimao, jer je po njihovom mišljenju preterao.

"Vi ste ga stavili na stub srama, kako vas nije sramota? Sejo je odavno propao, posle ovoga nemam ni želju da čujem njegovu pesmu", "Čoveka samo brukaju", "Ovo liči na maltretiranje", "Odrađeno neljudski", "Albanac ga maltretira, a svi ćute", ređali su se komentari.

Autor: M. V.