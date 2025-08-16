IZBEGLA SMRT ZA DLAKU! Pevačica preživela pad aviona, imala 15 operacija, pa od posledica dobila hroničnu bolest!

Pola Abdul stekla je ogromnu popularnost krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, a jedna od njenih najpoznatijih pesama je "Straight Up", koja je postala veliki hit širom sveta.

Pop zvezda Pola Abdul, koja je obeležila muzičku scenu osamdesetih i devedesetih godina, i danas, sa 63 godine, nastavlja da oduševljava publiku širom sveta. Iako je njen karijerni put bio ispunjen i uspesima i izazovima, njena energija, posvećenost i ljubav prema muzici i plesu ostali su nepromenjeni.

Tragična nesreća i borba sa povredama

U decembru 1992. godine, tokom turneje "Under My Spell", Pola Abdul je doživela ozbiljnu avionsku nesreću. Dok je putovala malim avionom, jedan od motora je eksplodirao, a desno krilo je zahvatio plamen. Avion je morao da izvrši prinudno sletanje u kukuruzno polje. Pola nije imala sigurnosni pojas, udarila je glavom u plafon aviona i zadobila teške povrede vratnih pršljenova.

"Imala sam 15 operacija vratnog dela kičme. Želim da ovo iznesem javno, jer ljudi govore: ‘Nema nikakvog zapisa o tome da je ona ikada doživela prinudno sletanje.’ Bila sam na turneji, na svojoj prvoj svetskoj turneji... I bila sam na vrhuncu karijere, prodavala više od mnogih drugih izvođača. Polazili smo iz Sent Luisa ka Denveru, u privatnom avionu sa sedam sedišta. Nakon nekih 30, 35 minuta leta, upravo sam se vratila iz toaleta, prešla preko prtljaga da dođem do svog sedišta - i nikada nisam stigla. Jedan motor je eksplodirao, desno krilo se zapalilo, i počeli smo naglo da padamo. Udarcem sam glavom pogodila plafon aviona i izgubila svest."

Javnost je optužila da je sve izmislila

"Ljudi kažu: ‘Ona ovo izmišlja.’ Znate šta, ti mladi novinari ne shvataju da dok sam bila na turneji nije bilo interneta, nije bilo paparaca. Postojalo je samo tabloidsko novinarstvo."

"Radila sam sa samim vrhom muzičke industrije još od svoje 17. godine. A onda se odjednom desila ta suluda nesreća. Kada sam se osvestila, avion je bio u plamenu. Još šestoro ljudi je bilo u avionu i svi su prošli kroz isto. Ne postoji nijedan razlog da ovo izmišljam i zbog toga izgubim karijeru. To nigde nije zabeleženo... A pošto sam uspela da potpišem sporazume o poverljivosti sa ljudima, nisam želela da iko sazna da sam možda ‘oštećena roba’. Previše sam se trudila da bih došla do karijere koju imam... Probudila sam se u bolnici. Hvala Bogu, ekipa Merv Grifina je saznala da je privatni avion pao i da je bio moj. Spasili su nas u jednom kukuruznom polju, toga se sećam kada sam došla sebi."

Autor: S.Z.