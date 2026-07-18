Ovde je Dino Merlin svio porodično gnezdo: Pogledajte kako izgleda kuća poznatog pevača u Sarajevu, komšije o njemu imaju samo reči hvale (FOTO)

Dino Merlin, iako je stekao bogatstvo, važi za jednu veoma skromnu ličnost, komšije su za njega uvek imali samo reči hvale, a mi smo sada usnimili njegovu porodičnu kuću u Sarajevu.

Regionalna muzička zvezda Dino Merlin odrastao je u Alifakovcu, naselju u Sarajevu. Za muzičku zvezdu uglavnom govore u Sarajevu da im je jedan od omiljenijih sugrađana, dok za njegovu suprugu Amelu Dervišhalidović, s kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, ističu da je divna žena i požrtvovana majka, koja je bila glavni oslonac pevaču još otkad su se upoznali.

Ono što se na prvi pogled može zaključiti kada se uđe u usku jednosmernu ulicu u naselju Bistrik, koje je jedno od najstarijih naselja u Sarajevu, na levoj obali Miljacke, gde se nalazi porodični dom porodice Dervišhalidović, jeste da je kraj u kome je svio porodično gnezdo vrlo ušuškan i skrojen po njegovoj meri. Iako ima više nekretnina u svom vlasništvu, između ostalog i vilu na Ilidži, koju izdaje, on je odabrao da živi baš u svojoj staroj porodičnoj kući.

Mi smo sada usnimili kadrove Dinove vile u Sarajevu, a u prvom planu je velika, upadljiva kapija.

- Merlin je skromna osoba, a može da ima sve što poželi. Celo Sarajevo, ako hoće. Ja godinama živim blizu njega, viđam ga svaki dan. I u komšiluku, a i ovde na Baščaršiji. Otkriću vam nešto, što mi Sarajlije jako dobro znamo: on obožava da vozi bicikl i sa njime dolazi ovde. Sa svima porazgovara, pita nas kako smo, kako nas služi zdravlje, kako ide posao, zna nas sve po imenu. Turisti kad dođu, šokiraju se kad ga vide kako šeta normalno, razgovara, pije kafu sa nama. Neko bi pomislio da on ima obezbeđenje, da se krije. Ništa od toga. Eto, ukratko, to vam je Merlin - istakao je jednom prilikom Dinov komšija Emir za ''Paparaco lov''.

Autor: M.K.