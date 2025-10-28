Tange sa lažnim stidnim dlakama su novi hit Kim Kardašijan: Najbizarniji proizvod do sada, a ljudi su u neverici

Kompanija Kim Kardašijan, SKIMS, izbacila je svoj dosad najkontroverzniji proizvod – liniju mikro tanga gaćica sa lažnim stidnim dlakama, dostupnim u crvenoj, plavoj i braon boji, kao i u ravnoj i kovrdžavoj teksturi.

„Koliko su smešne ove?“, pitala je Kim svoje pratioce u objavi na Instagram story-ju 14. oktobra, pokazujući nekoliko uzoraka novih gaćica. „Imamo različite boje, različite dlake. Ovo je ludilo. Skims, dušo.“

Naravno, fanovi su ostali zatečeni dodatkom od sintetičkih dlaka. Proizvod, opisan na sajtu SKIMS-a kao „najsmelije gaćice“ brenda do sada, rasprodat je u skoro svim veličinama i stilovima u roku od nekoliko sati nakon lansiranja. Cena gaćica je 42 evra.

Međutim, drugi korisnici društvenih mreža nisu bili toliko oduševljeni. Kako je jedan fan napisao na mreži X:

"Kim Kardašijan je potpuno odlepila sa tim novim donjim vešom.“

"Ma Kim ne može biti ozbiljna,“ napisao je drugi, uz snimak ekrana proizvoda. „GAĆICE SA DLAKAMA???“

Prethodni kontroverzni proizvodi

Ovo nije prvi put da je Kim izazvala buru nekim SKIMS proizvodom. U julu je predstavila liniju maski za lice, odnosno „prvu inovaciju za lice“ svog brenda.„Ponudićemo zaista neverovatnu steznu odeću za lice, što je velika potreba,“ rekla je tada Kim.

"Samo zateže bradu i vilicu, i super je udobno za nošenje noću ili samo po kući.“

Dok su mnogi istakli da ta maska neće mnogo doprineti oblikovanju lica, drugi su smatrali da bi mogla biti korisna za osobe sa problemima temporomandibularnog zgloba.

U maju je brend lansirao i brus sa lažnim pirsingom, kao nadogradnju na svoju liniju brushaltera s bradavicama iz 2023. godine.

„Skims polako postaje društveni eksperiment,“ komentarisao je tada jedan korisnik na mreži X, dok se drugi našalio:"Ponestaje joj stvari za prodaju.“

Autor: Nikola Žugić