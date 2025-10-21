AKTUELNO

Najviše se spominje jedno ime! Ko će biti novi vojvoda od Jorka nakon što se princ Endru odrekao titule i počasti?

Novi skandal potresa britansku kraljevsku porodicu.

Zbog povezanosti sa ozloglašenim pedofilom Džefrijem Epstinom i optužbi sa kojima se suočava već godinama, princ Endru se pre nekoliko dana odrekao svoje titule vojvoda od Jorka i svih počasti i privilegija.

Osim što se on već godinama suočava sa optužbama, novi problemi su se pojavili kada se nedavno uočila i povezanost njegove bivše supruge, Sare Ferguson sa Epstinom.

Međutim, nameće se pitanje šta će se sada dogoditi sa njegovim ćerkama, princezom Beatris i Judžin.

Isto tako, kraljevski stručnjaci se pitaju da li bi njegov maleni rođak princ Lui mogao da nasledi titulu vojvode od Jorka.

S obzirom na to da se titula obično dodeljuje drugom sinu monarha, kraljevski stručnjaci su odmah počeli da spekulišu o tome da li će princ Lui biti sledeći u redu da je dobije.

Princ Luizapravo neće biti sin monarha dok se njegov otac, princ Vilijam, ne kruniše za kralja. Štaviše, uklanjanje samog vojvodstva (a ne samo titule) od princa Endrua zahtevalo bi parlamentarni akt.

Stoga, budućnost titule ostaje nepoznata.

Jedno je, međutim, sigurno: pošto titula prati mušku liniju nasleđivanja, ni princeza Evgenija ni princeza Beatris je ne mogu naslediti.

Kada princ Endru umre, vratiće se Kruni.

