MILICA TODOROVIĆ POKAZALA KAKO SE ZABAVLJA U TRUDNOĆI! Snimila hit video, nije mogla da veruje šta je uradila (VIDEO)

Pevačica Milica Todorović u petom je mesecu trudnoće i čeka dečaka, a nedavno se pojavila informacija da će joj se naslednik zvati Milan.

Milica Todorović je dugo krila trudnoću, te se povukla iz javnosti otkako je ostala u drugom stanju i na ovu temu nije govorila.

Todorovićeva se gotovo nikako nije oglašavala ni na društvenim mrežama otkako je u blagoslovenom stanju, a sada je na Tiktoku objavila hit snimak kojim je nasmejala svoje pratioce. Naime, one se snimila uz trend na pomenutoj mreži, uz koji je napisala: "Iz prve", a ispod objave brzo su počeli da se nižu komentari.

"Ma ti treba da imaš petoro dece kad si tako slatka", "Mico, kraljice, nedostaješ", "Kako se dobro zabavljaš u trudnoći", "Dušice slatka, čestitam iz srca, da ti je živ i zdrav", pisali su joj obožavatelji.

"Miica i njen partner ljubomorno čuvaju svoju vezu"

Inače, Milica je nedavno proslavila 35. rođendan, a izvor je otkrio detalje slavlja.

- Milica je aktivna trudnica i odlično se oseća. Iako se ne pojavljuje na gradskim dešavanjima, odlučila je da okupi drage ljude i proslavi rođendan. Ovaj joj je draži od svih prethodnih zbog toga što je trudna i što će joj se uskoro ostvariti ono što je godinama priželjkivala - postaće majka. Zbog svega lepog što joj se u poslednje vreme dešava, okupila je drage ljude, s kojima je provela veče za pamćenje. Nije slavila samo rođendan, već i to što će njena, ali i porodica njenog partnera uskoro biti bogatija za još jednog člana. Veče je bilo savršeno, uživali smo u sjajnoj hrani, piću i muzici, a Milica je sve vreme neumorno igrala i ni u jednom trenutku nije skidala osmeh s lica - rekao je izvor za Informer tada i dodao:

Njih dvoje ljubomorno čuvaju svoju vezu i ne dozvoljavaju da bilo kakvi detalji isplivaju u javnost. Milica je srećna žena jer je našla partnera koji je tretira kao princezu i trudi se da joj u svemu ugodi. Tokom proslave su bili nasmejani i srećni, a nakon što je oduvala svećice na rođendanskoj torti, iznenadio ju je kutijom u kojoj je bio sat marke "roleks". Ostala je bez teksta, jer joj je kupio model koji je dugo priželjkivala, a uz sat je dobila i emotivnu poruku, zbog koje je zaplakala. Nije mogla ni da zamisli da će veče biti tako posebno. Pred svima nama je rekla da je ponosna na svoj izbor i da je srećna što ju je Bog pogledao i poslao joj pravog muškarca.

Autor: Nikola Žugić