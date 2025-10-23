Kad su one zakoračile na crveni tepih svima su pale vilice: Omiljene glumice bacile u trans i upola mlađe!

AKTUELNO

Na ovogodišnjoj gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu, Demi Mur, Eva Longorija i Penelope Kruz pokazale su da za njih godine ne postoje - i svojim besprekornim izgledom zasenile su mnoge mlađe zvezde na crvenom tepihu.

Gala veče, koje se svake godine održava kao dobrotvorni događaj za Muzej filmske akademije, okupilo je 56 poznatih zvezda kao voditeljke, a Demi Mur je bila jedna od njih. Pored crvenog tepiha, tokom večeri su dodeljene i prestižne nagrade istaknutim ličnostima iz sveta filma i muzike.

Penelope Kruz dobija nagradu Ikona 2025. godine

Španska glumica Penelope Kruz je ovogodišnja dobitnica nagrade Ikona. Pored nje, nagrade su dobili i Brus Springstin, Bouen Jang i reditelj Volter Sales. Kruz je blistala u sjajnoj, uskoj haljini koja je isticala sve njene obline, dok je njeno lice izgledalo besprekorno, bez ijedne bore. Elegantnom šminkom - smeđim senkama za oči i nud karminom - dodatno je istakla svoju prirodnu lepotu.

Demi Mur u elegantnoj bordo haljini

Demi Mur, sa 62 godine, napravila je veličanstven ulazak u belo-bordo haljini sa dubokim dekolteom, koji je savršeno istakao njen dijamantski nakit. Njena duga crna kosa padala je u glamuroznim loknama do struka, dok su joj nokti bili ukrašeni elegantnim manikirom „kandža“, dodajući poslednji modni detalj njenom izgledu.

Eva Longorija – prava filmska diva

Eva Longorija, sa 50 godina, izgledala je kao prava holivudska diva u blistavo ružičastoj haljini koja je pratila svaku konturu njenog tela, ističući njenu figuru i dekolte. Njena bujna smeđa kosa i savršena šminka – klasična linija ajlajnera „krilati“ i mat ten – dodatno su isticali glamur i šarm ove zvezde serije „Očajne domaćice“.

