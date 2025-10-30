AKTUELNO

GAZI ŠESTU DECENIJU I IZGLEDA KAO BOMBA! Sofija Vergara otkrila kako održava savršenu liniju bez dijeta! Ne odriče se SLATKIŠA

Sofija Vergara otkrila šta jede svaki dan za vitku liniju, naglasila da dijete ne podnosi!

Prelepa glumica kolumbijskog porekla, Sofija Vergara, i dalje važi za jednu od najzgodnijih žena na svetu, a izgleda gotovo isto kao na početku karijere. Iako mnogi misle da se iza njenog izgleda kriju rigorozne dijete i naporni treninzi, istina je potpuno drugačija.

Sofija tvrdi da nikada nije bila pristalica strogih režima ishrane, već da liniju održava jednostavnim pravilom: umerenost u svemu. “Ne previše hrane, ne previše vežbanja, ničega previše. Sve umereno”, izjavila je lepa Kolumbijka koja ima 53 godine.

Sofija Vergara svaki dan započinje istim doručkom koji joj daje energiju i održava vitku liniju. Ujutro jede ovsene pahuljice sa grčkim jogurtom, čia semenkama, orasima i borovnicama – kombinaciju koja sadrži zdrave masti, proteine i vlakna.

Za ručak bira nemasne proteine poput ribe i piletine, uz obilje sveže salate. Večera je jednostavna – integralni pirinač, bareno povrće i nemasno meso. Ponekad se počasti i slatkišima, ali bez preterivanja. „Nikada nisam držala dijetu, samo se trudim da jedem zdravo i da ne preterujem“, priznaje Sofija.

Iako izgleda besprekorno, Sofija priznaje da ima jednu manu – teško odoleva desertima. “Još uvek pokušavam da otkrijem kako da ne pojedem nešto slatko posle ručka ili pred spavanje”, rekla je iskreno glumica.

Njena filozofija je jednostavna: ako ponekad pretera, ne kažnjava sebe. Niti oseća grižu savesti, jer zna da je ravnoteža ključ dugoročne forme i sreće. Njen fitnes trener dodaje: “Odricanje vas tera da pređete granicu. Ako se opsesivno kontrolišete, pre ili kasnije ćete pokleknuti. Bitno je imati balans.”

Sofijin recept za lepotu

Pored ishrane, Sofija se oslanja na umerenu fizičku aktivnost – voli duge šetnje i pilates, ali ne trenira svakodnevno. “Ne volim da vežbam previše. Više volim da se krećem prirodno – šetam, plešem, igram sa psom.”

Zahvaljujući zdravoj rutini, mentalnom balansu i osmehu koji ne skida s lica, Sofija Vergara i u šestoj deceniji izgleda kao prava holivudska boginja.

