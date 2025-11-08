AKTUELNO

Showbiz

Kim Kardašijan tvrdi da se sletanje na Mesec nikada nije desilo! Stigao i odgovor NASE, pozvali je na suočavanje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Ona, Foto: Tanjug AP/Scott A Garfitt ||

Kim Kardašijan se pozvala na navodni snimak u kom Baz Oldrin, danas 95-godišnjak, komentariše sletanje na Mesec!

U novoj epizodi reality serije "The Kardashians", Kim Kardašijan je ponovo skrenula pažnju javnosti – ovog puta ne stajlingom ili skandalom sa partnerom, već sumnjama u jedno od najvećih dostignuća čovečanstva. Na snimanju serije "All’s Fair", Kim je priznala da je uverena da se sletanje na Mesec 1969. godine – nikada nije dogodilo.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

- Šaljem ti milion članaka sa Bazom Oldrinom i... onim drugim - rekla je Kim glumici Sari Polson, aludirajući pritom na Nila Armstronga.

"Nije bilo strašnog trenutka, jer se to nije dogodilo"

Kim se pozvala na navodni snimak u kom Baz Oldrin, danas 95-godišnjak, komentariše sletanje. Kako tvrdi, video ju je ubedio da se istorijski događaj zapravo nikada nije zbio.

"Ova devojka ga pita: Koji je bio najstrašniji trenutak? A Oldrin odgovara: Nije bilo strašnog trenutka jer se to nije dogodilo. Moglo je biti strašno, ali nije bilo, jer se to nije dogodilo."

Za Kim, to je dovoljan dokaz da "Oldrin sada govori istinu jer više ne pazi šta govori".

Foto: Tanjug AP/Neil Armstrong/NASA

"Zašto se zastava vijori ako na Mesecu nema gravitacije?"

Na talasu argumentacije, Kardašijan je iznela još nekoliko često pominjanih "nelogičnosti".

- Mislim da nismo. Mislim da je bilo lažno. Videla sam nekoliko videa u kojima Baz Oldrin govori da se to nije dogodilo. On to stalno ponavlja. Zašto se zastava vijori ako na Mesecu nema gravitacije? Cipele u muzeju imaju drugačiji otisak od onog na fotografijama. I – zašto nema zvezda?

NASA odgovorila

S obzirom na to da je Kimina izjava izazvala buru na društvenim mrežama, ubrzo se oglasila i NASA. Privremeni administrator agencije, Šon Dafi, oglasio se na društvenoj mreži X:

"Da, Kim Kardašijan, bili smo na Mesecu već... šest puta", napisao je Dafi, uz isečak iz emisije.

Dodao je i da je NASA uveliko u pripremama za novi poduhvat.

"I još bolje: @NASAArtemis se vraća pod vođstvom @POTUS-a. Pobedili smo u poslednjoj svemirskoj trci, a pobedićemo i u ovoj."

Dafi je zatim pozvao Kim u Svemirski centar Kenedi na Floridi, kako bi iz prve ruke videla "gde se istorija dogodila – i gde će se ponovo dogoditi".

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Autor: Nikola Žugić

#Kim Kardašijan

#NASA

#Sletanje na mesec

#starleta

#tvrdnje

