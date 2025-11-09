Ne zna se koja je lepša: Sindi Kraford i Kaja Gerber blistale u svetlucavim haljinama!

Sindi Kraford i Kaja Gerber su zablistale na crvenom tepihu u istim haljinama, svi su gledali u njih!

Sindi Kraford i njena ćerka Kaja Gerber još jednom su pokazale da su najpoznatiji supermodel duo majke i ćerke, pojavivši se zajedno na svečanoj „LACMA Art+Film Gali 2025“. Pozirajući pred kamerama zajedno izgledale su neverovatno usklađeno i glamurozno. Oduševile su sve prisutne svojom elegancijom i glamuroznim izgledom.

Imale su čak i gotovo identične frizure u stilu holivudskih vintidž talasa, dok su nosile spektakularne haljine u odvažnim bojama koje su bile isti model. Mlada manekenka Kaja Gerber odabrala je „gucci“ dugu crvenu haljinu, bez rukava, sa šljokicama i dubokim dekolteom, koju je upotpunila crnim prstenom i neutralnim noktima.

Sindi Kraford je nosila takođe „gucci“ haljinu, dugu, sa zlatnim šljokicama, koja je imala spuštene naramenice i izrez na leđima. Haljina je bila ukrašena resicama. Obe su nosile upečatljive naušnice.

Njihov izgled nije samo idealan za crveni tepih. Ove glamurozne kombinacije mogu poslužiti kao inspiracija za predstojeću prazničnu sezonu, a slične duge haljine možete naći u pordavnicama ulične mode po pristupačnim cenama.

Autor: Nikola Žugić