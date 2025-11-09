Holivudska elita zablistala na 'Baby2Baby Gali' 2025: Crveni tepih preplavili glamur i humanost (FOTO)

Najveće zvezde okupile su se u Los Anđelesu na prestižnoj humanitarnoj večeri u organizaciji Baby2Baby, koja pomaže deci širom SAD.

Los Anđeles je i ove godine bio epicentar glamura i dobrotvornosti zahvaljujući tradicionalnoj Baby2Baby Gali 2025, održanoj u Pacific Design Centeru. Brojne holivudske zvezde pojavile su se na crvenom tepihu kako bi podržale neprofitnu organizaciju koja već više od decenije pomaže deci u potrebi, obezbeđujući im pelene, odeću i osnovne potrepštine.

Na svečanosti su se posebno istakle Džesika Alba, članica upravnog odbora Baby2Baby organizacije, te muzičke zvezde Lizo i Demi Lovato, koje su predvodile glamurozna pojavljivanja.

Džesika Alba (44) je oduševila u elegantnoj crnoj haljini bez bretela, uz blistavu Bvlgari ogrlicu i dijamantske minđuše. Njena šminka u toplim tonovima i puštena kosa u mekim talasima savršeno su zaokružile izgled.

Demi Lovato privukla je pažnju u dramatičnoj crvenoj haljini s korzetnim gornjim delom i raskošnim šlepom, dok je Lizo, u crnoj haljini ukrašenoj šljokicama, pokazala novi, vitkiji izgled i potvrdila svoj nepogrešivi smisao za scenski glamur.

Keri Vašington u blještavoj toaleti koja je istakla njenu fit figuru, Džena Duvan u crnoj haljini s providnim detaljima, Pariz Hilton u srebrnoj kreaciji s plaštom.

Tanjug AP/Jordan Strauss Tanjug AP/Jordan Strauss Tanjug AP/Jordan Strauss Tanjug AP/Jordan Strauss Tanjug AP/Jordan Strauss Tanjug AP/Jordan Strauss Previous Next

Takođe, pojavila se i Moli Sims u elegantnoj haljini sa zavodljivim izrezima, Šej Mičel koja je spojila providnu maksi suknju i blejzer, Džulijan Haf u beloj haljini neobičnog kroja, Ana Kendrik u žutoj haljini bez rukava.

Pored ovih brojnih ličnosti, stigla je i Serena Vilijams, koja je oduševila u crno-beloj haljini i pokazala zavidnu liniju, a za njom i Kejli Kuoko u strukturisanoj haljini s draguljima, Vanesa Brajant u beloj haljini sa šljokicama, te Kamila Alves, supruga Metjua Mekonahija, koja je blistala u zlatnoj jednora­menoj kreaciji.

Publiku su oduševile i Miranda Ker, Malin Akerman, Lesli Man, Rejčel Zo, Šanina Šejk, Sofija Riči Grejnž, Elsa Hosk i Džuli Bouen, dok se Vil Ferel pojavio u pratnji supruge Viveke Paulin, što je bilo njihovo retko zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu.

Baby2Baby gala večera i ove godine je potvrdila svoj status jednog od najvažnijih filantropskih događaja u svetu zabave — večeri u kojoj se spajaju moda, humanost i holivudski sjaj.

Autor: Nikola Žugić