Preminula zvezda serije koju su Srbi obožavali: Njen odlazak pogodio je mnoge

Glumica Beti Harford, koja je postala globalno popularna zahvaljujući ulozi u kultnoj seriji "Dinastija", preminula je u 98. godini.

Vest o smrti glumice Beti Harford saopštila je preko Fejsbuka njena prijateljica Vendi Mičel, koja je navela da je zvezda serije "Dinastija" umrla 2. novembra, okružena porodicom, piše TMZ.

Beti Harford je devet godina glumila u kultnoj sapunici iz osamdesetih "Dinastija", gde je glumila kuvaricu Hildu Ganerson. Ova serija smatra se jednom od najuspešnijih u istoriji televizije i sigurno je jedna od omiljenih među srpskom publikom, kada su u pitanju inostrana televizijska ostvarenja, prenosi Blic žena.

Čuvena glumica igrala je i u serijama "Alfred Hitchcock Presents," "The Twilight Zone" i "The Paper Chase" gde je u 45 epizoda tumačila lik gospođe Notingejm. Beti Harford ostavila je iza sebe sina Krisa i unuke.

Autor: Nikola Žugić