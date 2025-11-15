Napadaču na Arijanu Grande preti visoka kazna: Izveden pred sud, fanovi traže pravdu: Protiv njega mora biti preduzeta neka mera!

Pevačica i glumica Arijana Grande našla se u nezgodnoj situaciji kada je na premijeri filma "Wicked: For Good" jedan fan iskočio iz mase i napao je.

Muškarac koji je zgrabio Arijanu Grande na azijskoj premijeri filma „Wicked: For Good“ u Singapuru u četvrtak uveče optužen je na sudu.

Prema navodima BBC News-a, Džonson Ven, koji se vidi u viralnom snimku kako preskače ogradu i juri ka Arijani Grande na crvenom tepihu dok je njena koleginica Sintija Erivo hrabro uskočila da je zaštiti, optužen je za narušavanje javnog reda u Singapuru. Ako bude proglašen krivim, Ven se suočava sa kaznom do 2000 singapurskih dolara, odnosno 1540 američkih dolara. Lokalni mediji su objavili da Ven namerava da se izjasni krivim.

Dvadesetšestogodišnji Australijanac, koji na Instagramu koristi nadimak Pidžama Men, često objavljuje na društvenim mrežama o tome kako prilazi slavnim ličnostima na događajima i premijerama. Ranije je uspevao da se popne na binu na koncertima Kejti Peri, the Weeknd-a, the Chainsmokers-a i drugih. Na svom Instagram storiju u četvrtak, Ven je objavio da je „slobodan nakon hapšenja“.

Venov juriš na Grande izazvao je buru na društvenim mrežama, a njegova objava o tome kako je pojurio na žuti tepih - uz opis: „Draga Arijana Grande, hvala ti što si mi dozvolila da skočim na žuti tepih s tobom“ - preplavljena je negativnim komentarima. „O, vau, znači ovo radiš često… kako nisi u zatvoru?“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Protiv njega mora biti preduzeta neka mera, jer je ovo očigledno krivično delo.“

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) 13. новембар 2025.

Grande, Erivo i ostatak glumačke postave filma „Wicked: For Good“ trenutno su na svetskoj turneji kako bi promovisali mjuzikl, čija je premijera zakazana za 21. novembar. Sledeća i poslednja stanica je Njujork, u ponedeljak.

Autor: Nikola Žugić