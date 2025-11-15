AKTUELNO

Napadaču na Arijanu Grande preti visoka kazna: Izveden pred sud, fanovi traže pravdu: Protiv njega mora biti preduzeta neka mera!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini ||

Pevačica i glumica Arijana Grande našla se u nezgodnoj situaciji kada je na premijeri filma "Wicked: For Good" jedan fan iskočio iz mase i napao je.

Muškarac koji je zgrabio Arijanu Grande na azijskoj premijeri filma „Wicked: For Good“ u Singapuru u četvrtak uveče optužen je na sudu.

Prema navodima BBC News-a, Džonson Ven, koji se vidi u viralnom snimku kako preskače ogradu i juri ka Arijani Grande na crvenom tepihu dok je njena koleginica Sintija Erivo hrabro uskočila da je zaštiti, optužen je za narušavanje javnog reda u Singapuru. Ako bude proglašen krivim, Ven se suočava sa kaznom do 2000 singapurskih dolara, odnosno 1540 američkih dolara. Lokalni mediji su objavili da Ven namerava da se izjasni krivim.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

Dvadesetšestogodišnji Australijanac, koji na Instagramu koristi nadimak Pidžama Men, često objavljuje na društvenim mrežama o tome kako prilazi slavnim ličnostima na događajima i premijerama. Ranije je uspevao da se popne na binu na koncertima Kejti Peri, the Weeknd-a, the Chainsmokers-a i drugih. Na svom Instagram storiju u četvrtak, Ven je objavio da je „slobodan nakon hapšenja“.

Venov juriš na Grande izazvao je buru na društvenim mrežama, a njegova objava o tome kako je pojurio na žuti tepih - uz opis: „Draga Arijana Grande, hvala ti što si mi dozvolila da skočim na žuti tepih s tobom“ - preplavljena je negativnim komentarima. „O, vau, znači ovo radiš često… kako nisi u zatvoru?“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Protiv njega mora biti preduzeta neka mera, jer je ovo očigledno krivično delo.“

Grande, Erivo i ostatak glumačke postave filma „Wicked: For Good“ trenutno su na svetskoj turneji kako bi promovisali mjuzikl, čija je premijera zakazana za 21. novembar. Sledeća i poslednja stanica je Njujork, u ponedeljak.

Autor: Nikola Žugić

