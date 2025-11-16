Scenarista KULTNE EPIZODE Simpsonovih tragično preminuo

Dobitnik nagrade Emi i scenarista Simsponovih Den MekGret tragično je preminuo u 61. godini, objavila je njegova porodica.

Komičar Den MekGret, koji je radio na mnogim emisijama poput Saturday Night Live , King of the Hill i Gravity Falls, umro je nakon moždanog udara, rekla je njegova sestra Gejl MekGret Garabadian za Hollywood Reporter .

- Juče smo izgubili mog neverovatnog brata Denija. Bio je poseban čovek, jedinstven. Neverovatan sin, brat, ujak i prijatelj. Naša srca su slomljena - napisala je ona na Fejsbuku.

Nakon što je započeo karijeru u SNL-u 1991. godine, gde je često sarađivao s Adamom Sandlerom , Den je osvojio nagradu Emmy za scenario epizode Simpsonovih, Homerove fobije, iz 1997. godine. Kultna epizoda, u kojoj Homer stiče prijatelja (John Water) samo da bi otkrio da je gej, takođe je dobila priznanje od GLAAD-a zbog svoje antihomofobične poruke.

Fanovi su nakon ove objave odmah slali poruke saučešća.

Ranije ove godine, kolega scenarista Simpsona, Stiv Pipon, neočekivano je preminuo u 68. godini. Iskusni pisac se poslednje dve godine lečio od srčanog oboljenja zvanog srčana amiloidoza.

On je sukreirao popularne crtane filmove i dugometražne filmove a ostali poznati projekti uključuju ALF, It's Garry Shandling's Show i Roseanne. Međutim, njegovo najveće dostignuće bilo je osvajanje nagrade Primetime Emmy za pisanje scenarija za jednu epizodu Simpsona.

Pipon je napisao scenario za 13. epizodu druge sezone - pod nazivom "Homer protiv Lise i 8. zapovest" - koja je emitovana 7. februara 1991. godine.

Epizoda se fokusirala na tatu Homera koji se ilegalno priključio na kablovsku televiziju, ali kćerka Lisa oseća da porodica krši Osmu zapovest koja glasi "ne sme ukrasti".

Ona nastavlja da protestvuje odbijajući da gleda televiziju kada Homer pozove sve svoje prijatelje da gledaju veliki bokserski meč putem PPV-a, nakon čega se konačno predomisli.

Epizoda je takođe označila debi lika Troya McClurea kojem je glas posudio pokojni Phil Hartman .

Pipon je rođen 19. maja 1956. godine u Kansas Cityju, Missouri.

Nakon što je diplomirao na Državnom univerzitetu Kansas 1978. godine, preselio se u Los Anđeles kako bi nastavio svoju spisateljsku karijeru, a njegov prvi angažman bio je već spomenuti ALF.

