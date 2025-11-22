AKTUELNO

Nova era Met Gale! Nema više Ane Vintur, tema već izabrana, a glavnu ulogu ima Džef Bezos

Izgleda da je osnivač Amazona umešao svoje prste u sve holivudske događaje, a na redu je i prestižna Met Gala, na kojoj će Bezos i supruga učestvovati po prvi put kao glavni donatori.

Sve je novo u vezi s Met Galom, najglamuroznijim događajem među holivudskom elitom koji se održava prvog ponedeljka u maju. Izabrana je i objavljena nova tema, nova izložba kojoj je događaj u čast, novo vođstvo iventa nakon Ane Vintur, ali i nova uloga tehnološkog mogula, Džefa Bezosa i njegove novopečene supruge, Loren Sančez.Izložba "Costume Art" u muzeju biće otvorena 10. maja 2026. i zatvorena 10. januara 2027, potvrdio je časopis. Met Gala finansira Institut za kostime Met, pa se tako ovo smatra humanitarnim događajem. Met Gala sledeće godine tako pada u ponedeljak, 4. maja.

Izgleda da je osnivač Amazona umešao svoje prste u sve holivudske događaje, a na redu je i prestižna Met Gala, na kojoj će Bezos i supruga učestvovati po prvi put kao glavni donatori. Prvi put su se zajedno pojavili na tepihu Met stepenica 2024. godine, kada je Loren zasjala u haljini Oskara de la Rente s cvetnim detaljima koji su podsećali na razbijeno staklo, s obzirom na to da je tema bila "The Garden of Time".

Ove godine je tema "Costume Art" (Umetnost kostima), potvrdio je Vogue početkom nedelje, a po prvi put nakon 37 godina vođstvo ovog događaja neće voditi Ana Vintur. Ona je odstupila s pozicije glavne urednice Vogue-a ranije ove godine, te će tako organizaciju ovog događaja preuzeti njena naslednica Kloi Mal, novoizabrana glavna urednica popularnog svetskog magazina.

Autor: Nikola Žugić

