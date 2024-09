Tramp: Melanija ima važnu ulogu u kampanji, a Baron bi mogao da bude ključan za pobedu na izborima

Pitati Donalda Trampa, čoveka poznatog po tome što porodicu stavlja u središte svoje političke i poslovnekarijere, da li će bivša prva dama Melanija, učestvovati više u aktuelnoj kampanji, upalilo je sjaj u njegovom oku. i to na trenutak.

"Pa, voleo bih to. Ali to nije pitanje. Za mene je to gadan svet", rekao je Tramp šest nedelja nakon što mu je metak okrznuo uho u pokušaju ubistva.

"Nije toliko gadan za demokrate koliko je za mene. I voleo bih da moja porodica ne mora da ide tamo i da se suoči sa nekim stvarima za koje znate da se dešavaju. Melanija, duboko brine o zemlji. Ona će učiniti sve što je potrebno. Ali moja deca ne dobijaju tretman kakav bi trebalo", rekao je Donald Tramp u intervjuu za "Dailly mail".

