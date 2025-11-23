Uznemirujuće, jadna devojka: Arijana Grande sve više zabrinjava fanove, njen izgled na premijeri pokrenuo lavinu komentara (FOTO)

Pojavljivanje Arijane Grande trebalo je da bude trijumfalni trenutak. Za premijeru ju je stilista Lo Roač obukao u retku, 73 godine staru crnu balsku haljinu.

Premijera filma "Wicked: For Good" u Londonu 10. novembra trebalo je da bude slavlje za Arijanu Grande, ali njena spektakularna vintidž haljina ostala je u senci zabrinutosti obožavatelja. Na društvenim mrežama mnogi su komentarisali umoran izgled pop zvezde, a neki su fotografije s događaja opisali kao "duboko uznemirujuće", pitajući se da li joj je uloga života "iscprila svu snagu".

Pojavljivanje Arijane Grande trebalo je da bude trijumfalni trenutak. Za premijeru ju je stilista Lo Roač obukao u retku, 73 godine staru crnu balsku haljinu s jednim ramenom, koju je 1952. dizajnirao legendarni kostimograf "Čarobnjaka iz Oza", Gilbert Ejdrijen.

Ipak, čim su fotografije preplavile internet, reakcije su bile podeljene. "Svi pričate kako ju je 'Wicked' izlečio, a izgleda kao da joj je iscrpio život", komentarisao je jedan obožavatelj, dok je drugi napisao: "Ove slike su mi bile duboko uznemirujuće. Jadna devojka." Bilo je i onih koji su pokušali da zadrže vedriji ton: "Uvek izgleda kao da se upravo setila da je ostavila uključen šporet", našalio se jedan korisnik.

Put Arijane Grande do uloge Glinde bio je dug i iscrpljujuć. Karijeru je započela kao Ket Valentajn u seriji "Victorious", zbog čega je morala redovno da izbeljuje i farba kosu, što ju je, kako je kasnije otkrila, "potpuno uništilo".

Nakon televizijske karijere posvetila se muzici i postala međunarodna senzacija, ali uspeh su pratili i teški trenuci, uključujući tragediju na koncertu u Mančesteru 2017, koja joj je ostavila posttraumatski stresni poremećaj.

Apel pevačice: "Budimo nežniji"

Aktuelna zabrinutost zbog njenog izgleda mnoge je podsetila na video koji je pevačica objavila na TikToku 2023. godine, u kom je zamolila ljude da budu obzirniji. "Mislim da bi trebalo da budemo nežniji i manje slobodni da komentarišemo tuđa tela, bez obzira na sve", rekla je tada.

U istom videu priznala je da je u periodu kada su mnogi smatrali da izgleda najzdravije zapravo bila na najnižoj tački u životu, na antidepresivima, pila i loše se hranila. "Mislim da bi trebalo da pomognemo jedni drugima da budemo sigurniji i da čuvamo jedni druge", poručila je i zaključila: "Zdravlje može da izgleda drugačije."

Nakon tri godine, koliko je zbog uloge Glinde bila plavuša, Grande se nedavno vratila svojoj prirodnoj smeđoj kosi. Objavila je selfi u ogledalu s opisom: "Dobro je videti me, zar ne?", što su neki obožavatelji protumačili kao pozitivan korak i povratak prirodnijem izgledu.

"Ako mislite da govorite nešto dobro ili s dobrom namerom, šta god to bilo, zdravo ili nezdravo, veliko ili malo, ovakvo ili onakvo, seksi ili ne-seksi, trebalo bi da se zaista potrudimo da to ne činimo toliko često."

Dobijanje uloge iz snova 2021. godine činilo se kao vrhunac karijere, ali snimanje je bilo izuzetno naporno. I ona i koleginica Sintija Erivo priznale su za "The New York Times" da je raspored bio "intenzivan". "Radile smo do iznemoglosti", rekla je Erivo. Grande je potvrdila njene reči, opisujući kako se vratila na set dok se još oporavljala od bolesti: "Svaka od nas se razbolela samo jednom, ali oba puta to je bilo pre nekih od najvažnijih delova celog filma. Ja sam bila nedelju dana pre 'Popular'. Došla sam na set s maskom u poslednjim danima oporavka kako bih uvežbala finalnu scenu u hodniku".

Cena uloge iz snova

Grande je za magazin "People" otkrila da je haljina za nju imala duboko lično značenje. "Imati je sada u ličnoj vintidž kolekciji i nositi nešto što je on napravio na ovom crvenom tepihu je tako emotivno i značajno", rekla je, dodavši kako su ona i Roač "mnogo puta plakali tokom probe".

Ni posebna haljina nije mogla da skrene pažnju s njenog umora

Autor: Nikola Žugić