TUGA DO NEBA! Pevačica (22) ubijena u sačekuši nasred ulice

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Muzička latino zvezda u usponu i influenserka Delarosa ubijena je iz vatrenog oružja, a još dve osobe su teško ranjene u sačekuši u Los Anđelesu.

U ponedeljak je policija potvrdila da je žrtva 22-godišnja Marija De la Rosa, poznata pod umetničkim imenom Delarosa, dok istraga o okolnostima pucnjave i dalje traje. Pucnjava se dogodila u Nortridžu, u dolini San Fernando, nešto pre 1.30 ujutro u subotu.

Foto: Instagram.com

Prema trenutnim izveštajima koje prenosi Daily Mail, napadači su navodno prišli parkiranom vozilu i zapucali na njegove putnike, a policija veruje da je reč o napadu povezanom s bandama.

"Svedoci su opisali dvojicu muškaraca kako prilaze vozilu parkiranom u ulici Brajant. Ispaljeno je više hitaca prema nekoliko žrtava koje su se nalazile u vozilu", stoji u saopštenju losanđeleske policije, dodali su da uprkos brzom transportu do obližnje bolnice, pevačicu nisu mogli da spasu.


Delarosa, koja je na Instagramu imala nešto više od 40 hiljada pratilaca, tek je počela da se probija na muzičku latino scenu, objavivši svoj singl "No Me Llames" u avgustu.

Nakon što se proširila vest o njenoj smrti, fanovi su preplavili njen poslednji Instagram post – seriju fotografija iz studija – komentarima punim tuge. Među izrazima saučešća bio je i komentar poznatog meksičko-američkog muzičkog producenta Džimija Hamilda, kao i Huana Mojsesa, pevača grupe Los Gemelos de Sinaloa.

Dok detektivi pretražuju okolno područje, policija još nije objavila da li se napad čini ciljanim, slučajnim ili povezanim s nekim širim sukobom. Istražitelji su poručili da je motiv još uvek predmet istrage.

Autor: N.B.

