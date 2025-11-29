Cela kraljevska porodica crveni zbog Megan Markl! Evo šta kaže portparol vojvotkinje od Saseksa o optužbama da je ukrala haljinu

Nakon što se Megan pojavila u haljini za koju se pričalo da ju je odnela kući iako nije njena, usledilo je mnogo negativnih komentara, a oglasio se i njen PR!

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, nikako ne uspeva da popravi svoju reputaciju, a ona je ovih dana ponovo u padu jer je optužuju da uzima stvari koje joj ne pripadaju.

Supruga princa Harija je, naime, pre nekoliko dana objavila reklamu za božićni specijal njenog lifestyle serijala "S ljubavlju, Megan", u kom je nosila haljinu u kojoj smo je već videli 2022. godine, na snimanju editorijala za Variety.

U pitanju je model za koji se tvrdilo da je Megan Markl odnela kući posle fotografisanja, bez dozvole, a u međuvremenu su se pojavile tvrdnje da vojvotkinji nije strano da sa seta nosi odeću i obuću.

Reč je, inače, o zelenoj haljini brenda Galvan, modelu po imenu Ushuaia, koji košta oko 1.700 dolara.

Megan se brani od optužbi za krađu

Zbog svega se oglasio portparol Megan Markl, koji je pružio objašnjenje: ona zadržava odeću, ali uz dozvolu.

– Insinuacija da su bilo kakvi predmeti uzeti bez punog znanja i saglasnosti stilista na snimanju i njihovih timova nije samo kategorički lažna već je i vrlo klevetnička – kaže PR vojvode i vojvotkinje od Saseksa za People. – Svi predmeti su zadržani uz potpunu transparentnost i u skladu s ugovorom.

Za potrebe "kraljevske arhive"... ili ne?

Nešto ranije se oglasio neimenovani izvor blizak Megan, koji tvrdi da je neophodno da ona zadrži sve što obuče zbog "kraljevske arhive".

– Kao članica kraljevske porodice, ona je obavezna da arhivira sva svoja izdanja – kaže anonimna osoba za Page Six. – Bilo je jasno kad su joj date te stvari da možda neće biti vraćene.

Kako ovaj portal napominje, to nije praksa u kraljevskoj porodici jer izvorima s kojima su oni u kontaktu nije poznato pravilo da sve što članovi porodice obuku ide u "arhivu".

– To je laž! – kratko i jasno kaže izvor za Page Six.

Autor: Nikola Žugić