Pevačica lagala muža 10 godina: Evo šta je Majli Sajrus godinama krila od svog supruga

Majli Sajrus je više od 10 godina lagala bivšeg muža o tome kako je izgubila nevinost!

Majli Sajrus priznala je da je više od decenije skrivala istinu od svog bivšeg supruga, Lijama Hemsvorta, o tome kako je izgubila nevinost. Majli i Liam upoznali su se kao tinejdžeri na snimanju romantičnog filma „Poslednja pesma“ (The Last Song) 2010. godine, a njihova veza pretvorila se u kratkotrajni brak.

Kada su se upoznali, Majli je imala 16, a Lijam 19 godina. U podcastu „Call Her Daddy“ Majli je ranije otkrila da se plašila kako će je Liam smatrati „gubitnicom“, pa je izmislila priču da je već imala sek*ualno iskustvo sa jednim poznanikom s kojim zapravo nikada nije bila.

Tajna je ostala skrivena gotovo 10 godina, sve dok Lijamov prijatelj nije stupio u brak sa muškarcem kog je Majli navela kao svog „prvog“. Tada je Lijam rekao: „Moj prijatelj se ženi s nekim s kim si ti bila“, zbog čega je Majli, sa 24 godine, morala da prizna da ga je slagala.

Majli Sajrus i Lijam Hemsvort venčali su se 2018. godine, ali su se već 2019. razveli nakon što je Hemsvort podneo zahtev za razvod.

Autor: Nikola Žugić