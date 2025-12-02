Verila se Majli Sajrus: Pevačica pokazala dijamantski prsten

Lepe vesti potvrđene su tokom premijere filma "Avatar: Fire and Ash".

Majli Sajrus i Maks Morando vereni su nakon četiri godine veze. Par, koji je zajedno od 2021, pokrenuo je lavinu šuškanja kada su se pojavili na crvenom tepihu na svetskoj premijeri filma Avatar: Fire and Ash u Los Anđelesu.

Dijamant u prvom planu

Dok su pozirali fotografima, Majli je vešto „gurala“ svoj blistavi dijamant u svetla reflektora. Njen prsten potvrdila je i dizajnerka nakita Džeki Ajš, čiji tim je objavio da je prsten ručno izrađen po meri pevačice.

Reč je o jastučasto sečenom dijamantu postavljenom na 14-karatnom žutom zlatu — komad koji je sijao kao da želi da napiše sopstveni naslov.

Glamur na tepihu

Za ovo pojavljivanje Majli je zablistala u crnoj, bezramenoj haljini prekrivenoj šljokicama, sa čvrstim korsetskim gornjim delom, nabrkanom suknjom i dugim šlepom. Morando je, sa svoje strane, poneo večnu eleganciju u klasičnom crnom odelu i beloj košulji.

Ljubav koja se desila slučajem (bar za nju)

Majli je za britanski Vogue u maju 2023. otkrila da je počela da izlazi sa bubnjarom „neka dva leta ranije“.

„Bili smo spojeni na slepo,” ispričala je tom prilikom, uz napomenu: „Pa... bilo je slepo za mene, ali baš i ne za njega.”

Zvezda „Hana Montane“ nežno je „soft-launchovala“ romansu u novembru 2021. godine, kada je objavila Instagram karusel sa modne revije Gučijevog „Love Parade“ u LA-u — a u jednom od kadrova pojavio se i Morando.

Autor: Nikola Žugić