Poznati glumac ju je prevario sa 14 žena u njihovom krevetu: Izdržali su 8 meseci u braku, a sad je konačno pronašla sreću

Pevačica Majli Sajrus (33) i njen partner, muzičar Maks Morando (27), pojavili su se 1. decembra 2025. godine na premijeri filma Avatar: Vatra i pepeo u Los Anđelesu, a samo jedan detalj bio je dovoljan da skrene svu pažnju sa crvenog tepiha. Na Majlinoj levoj ruci, blistao je masivni dijamantski prsten, što je odmah podstaklo spekulacije da je par napravio veliki korak i zvanično se verio.

Reč je o komadu luksuznog nakita napravljenom po narudžbini — dijamant brušenog oblika postavljen je na elegantnom zlatnom prstenu od 14 karata, a potpisala ga je poznata dizajnerka Džeki Ajš, čiji je rad poznat kao jedan od najpoželjnijih među poznatim ličnostima.

Četiri godine veze i novi početak

Majli i Maks su započeli svoju romansu 2021. godine, nakon što su se upoznali na sastanku na slepo, i iako su povremeno delili zajedničke trenutke sa fanovima, veći deo svoje veze držali su podalje od reflektora. Čini se da je njihova veza sazrevala u tišini — zbog čega se mnogi pitaju da li je ovaj prsten simbol njihove sledeće životne faze.

Sećanje na buran brak sa Lijamom Hemsvortom

Pre nego što se upustila u novu emotivnu priču, Majli je prošla kroz buran period razvoda od glumca Lijama Hemsvorta. Par je prvi put stupio u kontakt 2009. godine na snimanju filma „Poslednja pesma“, a njihova veza je bila ispunjena raskidima i pomirenjima, sve do njihovog tajnog venčanja 2018. godine.

Međutim, brak je trajao samo osam meseci. Razvod je okončan 2020. godine, a javnost je ubrzo počela da spekuliše o razlozima njihovog raskida — od međusobnog neverstva do navodnih svađa koje su ispunile tabloide.

Situacija je dodatno eksplodirala kada je Majli objavila hit „Flowers“, pesmu koja je postala globalni fenomen. Spot je snimila u vili gde je, prema izveštajima medija, Lijam navodno bio neveran, a u jednoj sceni je nosila njegovo staro odelo sa crvenog tepiha — trenutak koji su fanovi odmah prepoznali kao simboličnu poruku. Objavljivanje pesme na Lijamov rođendan dodatno je podstaklo sumnje da je u pitanju javna, muzička osveta njenom bivšem partneru.

Autor: Nikola Žugić