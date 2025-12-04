Majli Sajrus pokazala verenički prsten od 450.000 dolara! Svi su gledali u dijamant na njenoj ruci

Pevačica Majli Sajrus pokazala je blistav verenički prsten koji je pokazala na svetskoj premijeri filma Avatar: Fire and Ash u Los Anđelesu, gde se pojavila zajedno sa Maksom Morandom.

Moćni zlatni prsten koji je izazvao pažnju

Pevačicin masivni zlatni prsten savršeno je upotpunio njenu crnu, bezbratnu Guči haljinu. Nakit se jasno video dok je nežno položila ruku na Morandova prsa tokom fotografisanja na crvenom tepihu.

Frančeska Sajmons iz Francesca Simons Consulting, predstavnica dizajnerke nakita Džeki Ajš, potvrdila je za PEOPLE da je Ajš izradila ovaj „po meri napravljen“ prsten, koji ima jastučasto brušeni kamen postavljen na prsten od 14-karatnog žutog zlata.

Koliko vredi prsten? Stručnjaci daju procene

Daniela Tarantino, potpredsednica Blue Nile-a, procenjuje da prsten može vredeti i do 450.000 dolara.

„Ovaj verenički prsten je masivan zlatni komad sa postavkom istok–zapad, trend koji sve više viđamo u svetu vereničkog nakita“, navela je Tarantino. „Procena je da je kamen modifikovani jastučasti dijamant od 4–5 karata, čija cena ide od 300.000 do 450.000 dolara.“

Rejn Hirš, ambasadorka brenda Worthy i nekadašnja proceniteljka u emisiji Antiques Roadshow, smatra da bi maloprodajna vrednost bila između 150.000 i 250.000 dolara.

„Prsten je zadivljujući, vrlo moderan i minimalistički,“ rekla je Hirš. „Reč je o dijamantu od 4–5 karata, postavljenom istok–zapad, a vrednost bi varirala u zavisnosti od boje i čistoće.“

Autor: Nikola Žugić