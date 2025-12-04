AKTUELNO

Sidni Svini izdominirala na crvenom tepihu! Bujno poprsje u prvom planu, a izgleda kao anđeo

Izvor: Kurir.rs/Net.hr, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini ||

Njena izdanja na crvenom tepihu uvek su glamurozna i dramatična, ali istovremeno profinjena!

Njujork je u utorak uveče bio poprište klasičnog holivudskog glamura, a u centru pažnje našla se glumica Sidni Svini. Na premijeri svog novog psihološkog trilera The Housemaid, 28-godišnja zvezda pojavila se u izdanju koje je potvrdilo njen status jedne od najbolje obučenih mladih glumica današnjice, vešto spajajući modernu privlačnost sa elegancijom zlatnog doba filma.

Spektakularna haljina po meri

Za ovu svečanu priliku, održanu na Sedmoj aveniji, Sidni Svini odabrala je haljinu po meri sa potpisom italijanske modne kuće Miu Miu, čija je ambasadorka. U saradnji sa stilistkinjom Moli Dikson, kreiran je izgled koji je bio istovremeno odvažan i profinjen.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Blistava kreacija prekrivena svetlucavim kristalima imala je gornji deo u obliku korseta sa dubokim dekolteom, pridržan tankim naramenicama, dok je elegantna vrpca u obliku mašne na prednjem delu dodatno naglašavala siluetu. Haljina se od struka širila u sirena kroj i završavala diskretnim šlepom, savršeno prateći liniju tela i ističući glumičinu figuru.

Detalji koji upotpunjuju glamur

Da zaokruži izgled filmske dive, Svini je dodala dramatičnu belu pernatu bo-u, ležerno prebačenu preko ruku, koja je dodala dozu teatralnosti i podsetila na ikone stila poput Merilin Monro. Od nakita je odabrala decentne, ali sjajne dijamantne naušnice brenda "Messika", dopuštajući da raskošna haljina ostane u prvom planu. Celokupni utisak bio je savršen spoj odvažnosti i bezvremenske sofisticiranosti.

Povratak prepoznatljivom stilu

Iako je nedavno iznenadila obožavaoce elegantnom bob frizurom, na premijeri se vratila svom prepoznatljivom stilu. Duga plava kosa stilizovana u voluminozne, mekane talase savršeno je dopunila retro glamur. Šminka je pratila klasičnu temu – plave oči naglašene crnim tušem i ledeno belim senkama, dok su usne bile u sjajnoj ružičastoj nijansi koja se slagala sa rumenilom na obrazima, dajući svež i mladalački izgled.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Društvo na crvenom tepihu

Na crvenom tepihu pridružila joj se i koleginica iz filma, Amanda Sejfrid, koja je izgledala jednako elegantno u nežno ružičastoj haljini sa potpisom kuće Versace. Njeno izdanje upotpunjeno je slojevitim ogrlicama i nakitom brenda "Tiffany & Co".

Stil glamurozne plavuše

Modni stil Sindi Siveni često se opisuje kao "stil glamurozne plavuše". Njena izdanja na crvenom tepihu uvek su glamurozna i dramatična, ali istovremeno profinjena. Preferira siluete koje naglašavaju figuru i luksuzne materijale poput šljokica, svilenog satena i tila. Iako prihvata estetiku starog Holivuda, ne boji se dodati moderne elemente poput neočekivanih izreza ili perja.

Izvan crvenog tepiha, njen stil je znatno ležerniji, naginjući estetici "devojke iz komšiluka" sa uticajem 90-ih i ranih 2000-ih. Njena svakodnevna garderoba sastoji se od klasičnog trapera, kratkih pletenih džempera, uskih topova i letnjih haljina.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Autor: Nikola Žugić

