KNEZ OKUPIO POLA ESTRADE: Evo ko je od poznatih došao na koncert poznatog pevača, cela postava devedesetih na okupu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Poznati zablistali na koncertu Nenada Kneževića Kneza.

Pevač Nenad Knežević Knez uskoro će zapevati na bini u Sava Centru, a nakon velikih i temeljnih priprema za koncert koji će obeležiti njegovu karijeru. Pored brojnih fanova, večeras se okupio i veliki broj popularnih kolega koje su došle da uživaju u njegovim vanvremenskim hitovima koji su ostavili neizbrisiv trag na domaću estradnu scenu, a koji su postali sinonim za muziku devedesetih i dvehiljaditih.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Okupio estradu

Suzana Mančić jedna je od prvih koja je stigla i zauzela prve redove.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Odmah potom stigli su i Vesna de Vinča, Princ od Vranje i Danijel Kajmakovski, koji su zajedno pozirali pred okupljenim novinarima. Pevačica Marija Mikić takođe je došla na koncert Kneza, kao i Ivan Gavrilović, a fanovi dens muzike zanemeli su kada su na okupu videli Slađu Delibašić, Anabelu Atijas i Gagija Đoganija kako zagrljeni i nasmejani poziraju za medije.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pored njih na koncertu će večeras uživati i njihov kolega Srđan Mobi Dik, kao i glumac Branislav Tomašević, Tijana Dapčević, Aco Pejović, Mima Karadžić, Serger Ćetković, Jelena Tomašević, kao i Knezova ćerka Ksenija Knežević i mnogi drugi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

