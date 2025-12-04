KNEZ OKUPIO POLA ESTRADE: Evo ko je od poznatih došao na koncert poznatog pevača, cela postava devedesetih na okupu! (FOTO)

Poznati zablistali na koncertu Nenada Kneževića Kneza.

Pevač Nenad Knežević Knez uskoro će zapevati na bini u Sava Centru, a nakon velikih i temeljnih priprema za koncert koji će obeležiti njegovu karijeru. Pored brojnih fanova, večeras se okupio i veliki broj popularnih kolega koje su došle da uživaju u njegovim vanvremenskim hitovima koji su ostavili neizbrisiv trag na domaću estradnu scenu, a koji su postali sinonim za muziku devedesetih i dvehiljaditih.

Okupio estradu

Suzana Mančić jedna je od prvih koja je stigla i zauzela prve redove.

Odmah potom stigli su i Vesna de Vinča, Princ od Vranje i Danijel Kajmakovski, koji su zajedno pozirali pred okupljenim novinarima. Pevačica Marija Mikić takođe je došla na koncert Kneza, kao i Ivan Gavrilović, a fanovi dens muzike zanemeli su kada su na okupu videli Slađu Delibašić, Anabelu Atijas i Gagija Đoganija kako zagrljeni i nasmejani poziraju za medije.

Pored njih na koncertu će večeras uživati i njihov kolega Srđan Mobi Dik, kao i glumac Branislav Tomašević, Tijana Dapčević, Aco Pejović, Mima Karadžić, Serger Ćetković, Jelena Tomašević, kao i Knezova ćerka Ksenija Knežević i mnogi drugi.

Autor: M.K.