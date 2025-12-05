TUGA! Umro Keri-Hirojuki Tagava, čuveni Šeng Tsung iz serijala filmova 'Mortal Kombat'

Keri-Hirojuki Tagava, koji je igrao zlog čarobnjaka Šeng Tsunga u franšizi „Mortal Kombat“ i pojavio se u filmovima „Poslednji kineski car“, „Dozvola za ubistvo“ i seriji „Čovek u visokom dvorcu“, preminuo je u četvrtak u Santa Barbari.

Predstavnik za medije potvrdio je da je preminuo od komplikacija izazvanih moždanim udarom. Imao je 75 godina.

Tagavina prva filmska uloga bila je u filmu „Poslednji kineski car“ Bernarda Bertolučija. Ubrzo nakon toga, Tagava je igrao zlikovca Kvanga u filmu o Džejmsu Bondu „Dozvola za ubistvo“.

Na televiziji je imao stalnu ulogu u seriji „Neš Bridžiz“ i gostujuće uloge u desetinama serija, uključujući „Poroke Majamija“, „Nots Landing“, „Munlajting“ i „Čuvari plaže“.

RIP Cary-Hiroyuki Tagawa. I will never forget your iconic role as Shang Tsung. Mortal Kombat was a big part of many children's lives when I was growing up and your performance was a gift to all of us. pic.twitter.com/w1D0iZRiQX — Damaged Sector (@DamagedSector) 05. децембар 2025.

Tagava je poznat po ulozi Šeng Tsunga u franšizi „Mortal Kombat“. Pojavio se u prvoj filmskoj adaptaciji 1995. godine, zatim u TV seriji „Mortal Kombat: Legasi“ 2013. godine i pozajmio je glas u novijoj video-igri „Mortal Kombat 11“

Njegova menadžerka, Mardži Vajner, izjavila je: „Imala sam privilegiju da godinama zastupam Keri-Hirojukija Tagavu kao njegov dugogodišnji menadžer, ali naš odnos je prerastao u nešto mnogo dublje - postao je kao porodica. Keri je bio retka duša: velikodušan, pažljiv i beskrajno posvećen svom zanatu. Njegov gubitak je nemerljiv. Moje srce je uz njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su ga voleli.“

Njegove ostale filmske uloge uključuju „Izlazeće sunce“, „Sneg pada na kedrove“, „Perl Harbor“, „Planeta majmuna“ i „Memoari jedne gejše“.

U TV seriji „Čovek u visokom dvorcu“, Tagava je igrao ministra trgovine Nobusukea Tagomija; u Netfliksovoj seriji „Izgubljeni u svemiru“, igrao je Hirokija Vatanabea.

Iako je često igrao zlikovce, Tagava je 2007. godine za „Honolulu Adverajzer“ rekao da je takva podela uloga u to vreme bila neizbežna. „Garantujem da ne bih dobio priliku da igram dobre momke da nisam igrao te loše momke“, rekao je Tagava.

„To je nešto čime se ponosite, ne samo time što ste najbolji azijski negativac, već najbolji od svih negativaca. Nisam bio spreman da uradim bilo šta da bih uspeo, ali mislim da sam razvio sposobnost da uzmem ono što mi je dato i uradim najbolji mogući posao“, rekao je on.

The news of Cary-Hiroyuki Tagawa passing away is hitting us MK fans hard! Not only was his performance as Shang Tsung iconic but by all accounts he was the warmest and nicest person you could ever hope to meet and he’ll live on forever through his legacy! 🐉❤️ pic.twitter.com/ijzzuk3fba — 🐉Mortal_Kombat_Addict | Fatalities Daily (@MK_habit_addict) 05. децембар 2025.

Rođen u Tokiju od majke glumice i oca Japanca-Amerikanca koji je služio u vojsci, Tagava je pohađao srednju školu u blizini Los Anđelesa, gde je i počeo da se bavi glumom, a zatim je studirao na Univerzitetu Južne Kalifornije. Počeo je da podučava sopstveni stil borilačkih veština pod nazivom Ču Šin.

Iza sebe je ostavio decu Kalen, Brin i Kanu, i dvoje unučadi, River i Teu Klejton.

Autor: Marija Radić