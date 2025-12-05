AKTUELNO

Glumica Kim Katral udala se za dugogodišnjeg partnera Rasela Tomasa. Intimno venčanje u Londonu pratila je elegancija i ljubavna priča koja traje devet godina.

Holivudska glumica Kim Katral (69), svima najpoznatija kao Samanta iz serije „Seks i grad”, udala se za svog dugogodišnjeg partnera Rasela Tomasa (55), nakon skoro decenije zajedničkog života. Romantična i intimna ceremonija održana je u Londonu, a prema pisanju američkih medija, prisustvovalo je svega 12 najbližih gostiju.

Stilski besprekorna mlada: Kim je za ovaj poseban dan izabrala:

elegantno Dior odelo

šešir čuvenog kreatora Filipa Trejsija

rukavice brenda Kornelija Džejms

Mladoženja je nosio specijalno izrađeno odelo Ričarda Džejmsa, koje je savršeno upotpunilo atmosferu otmenog venčanja. Njenu odevnu kombinaciju potpisuje dugogodišnja saradnica i modna ikona serije Patricia Fild.

Ljubav koja je počela porukom

Kim i Rasel upoznali su se 2016. godine u BBC-ju, kada je glumica gostovala u emisiji Woman’s Hour. Nakon toga:zapratiо ju je na Tviteru (X-u)poslao joj je poruku u inboxi veza je prirodno počela da raste— „Vreme je bilo savršeno. Bilo je vrlo moderno, jednostavno i nekako pravo,“ pričala je Kim ranije o početku njihove veze.Rasel, koji radi kao audio inženjer, ubrzo je otputovao u Kanadu kako bi je bolje upoznao.

— „Bilo je hrabro s njegove strane, ali odlično smo se slagali. Od tada smo nerazdvojni,” otkrila je Kim za People.Ljubav koja trajeOvaj par je više puta isticao koliko su zahvalni jedno drugom.Kim sa ponosom govori da ima „divnu i nežnu vezu“, koja joj donosi mir, podršku i radost — i sada su je krunisali brakom.

