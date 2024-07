Da li se čuvena Samanta vraća u Seks i grad? Oglasila se javno i dala odgovor koji su svi čekali da čuju

Ništa od povratka Kim Katral u kultru seriju!

Glumica Kim Katral konačno je progovorila o svom povratku ekipi kultne serije "Seks i grad" sa kojom baš i nije ostala u dobrim odnosima.

Serija je doživela svojevrsni nastavak pod nazivom "And Just Like That", ali je Kim odbila da se u njemu pojavi budući da je bila nezadovoljna kako se njen lik Samante dalje razvija. Ipak, na kratko se pojavila u drugoj sezoni, pa je to pokrenulo priče da će se glumica vratiti svojoj ulozi u trećoj sezoni ove priče.

- Ovo je jako ljubazno, ali ne - napisala je na društvenoj mreži X popularna glumica Kim Katral odgovorivši na tvrdnju u kojoj je pisalo da će se pojaviti u sledećoj sezoni serije kao legendarna Samanta Džouns.

#AndJustLikeThat - It Looks Like #KimCattrall (aka Samantha Jones) Will Be Back For 'And Just Like That...' Season 3 After All! https://t.co/nl5BI0szC9 — Jennifer ~ Real Mom of SFV 💕✌️ (@RealMomOfSFV) 20. јул 2024.

Ranije se pisalo da će odraditi sve svoje scene u Londonu i da će za to dobiti ogroman honorar, budući da je poznato da nije u dobrim odnosima sa koleginicom Sarom Džesikom Parker.

- Ona ne sklapa lažna prijateljstva, neće sedeti i pretvarati se da je najbolja prijateljica sa Sarom, čak i da joj plate - rekao je izvor za Njujork Post. Mnogi su mislili da će se vratiti u trećoj sezoni serije "And Just Like That" jer je krajem 2023. otkrila da ju je zvala glavna direktorka sadržaja za HBO i Max, Kejsi Blojs, i pitala šta može da učini da bi se glumica vratila projektu.

- Hmmm... pusti me da budem kreativna - otkrila je glumica ranije svoj odgovor.

Ali, sada je Katral stala na kraj nagađanjima i otkrila da je obožavaoci ipak neće videti u seriji. Snimanje treće sezone serije "And Just Like That" krenulo je početkom leta, a premijerno će biti prikazana sledeće godine na striming servisu Max.

Autor: A. N.