GRMI I U ŠESTOJ DECENIJI! Srbi su je obožavali, divili se njenoj lepoti i smelosti, a sada se PLANETARNO POPULARNA glumica skinula i pokazala telo u kupaćem! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumica Gabriela Spanic stekla je popularnost na Balkanu devedesetih godina ulogom u seriji "Zlobnica".

Jedna od najomiljenijih glumica kod Srba oduvek je oduševljavala sve svojim zanosnim izgledom, a ništa se nije promenilo s godinama.

Foto: Instagram.com/gabyspanictv

Gabi sada gazi šestu deceniju, ali i dalje izgleda kao avion. Ona se sada skinula u kupaći kostim i pokazala izklesane trbušnjake i telo na kojoj bi joj pozavidele duplo mlađe devojke.

Komplimenti na njen račun samo se nižu ispod fotografije, a ima i zbog čega, jer glumica zaista izgleda zanosno.

Autor: R.L.

#gabriela spanić

