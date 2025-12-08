Kao avion!
Glumica Gabriela Spanic stekla je popularnost na Balkanu devedesetih godina ulogom u seriji "Zlobnica".
Jedna od najomiljenijih glumica kod Srba oduvek je oduševljavala sve svojim zanosnim izgledom, a ništa se nije promenilo s godinama.
Gabi sada gazi šestu deceniju, ali i dalje izgleda kao avion. Ona se sada skinula u kupaći kostim i pokazala izklesane trbušnjake i telo na kojoj bi joj pozavidele duplo mlađe devojke.
Komplimenti na njen račun samo se nižu ispod fotografije, a ima i zbog čega, jer glumica zaista izgleda zanosno.
Autor: R.L.