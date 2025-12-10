SUJETNA, LJUBOMORNA RASTURAČICA BRAKOVA! Vesnu Đogani RAZAPELI na mrežama jer je ispričala da je Slađa varala Đoleta i da ju je u prevari uhvatila Anabela Atijas!

Haos u porodici.

Nakon što je Vesna Đogani ispričala da je Anabela Atijas uhvatila Slađu Delibašić kako vara njenog tadašnjeg supruga Đoleta Đoganija, svi su očekivali nastavak drame ove porodice.

Međutim, Anabela i Slađa su se pojavile na jednom događaju zajedno, pa je Vesna to prokomentarisala da očigledno više nema nade za pomirenje, iako ona ima dobre namere. Ova izjava naišla je na veliki odjek na društvenim mrežama, pa su komentatori razapeli Vesnu. Bilo je i onih koji su držali njenu stranu, ali u manjem broju.

- Vesna je morala reći napokon istinu. Nju su osuđivali da je Đoletova ljubavnica, a Slađa je na te laži ćutala jer joj je odgovaralo da bude žrtva. Ali istina se sazna kad tad. Podmukle su Slađa i Anabela koje se ne vole, a prkose Vesni neiskrenim zagrljajem - bio je jedan komentar.

- Ona jeste bila njegova ljubavnica, ima nas koji smo tome svedočili - nastavio je drugi komentator.

Neki komentatori tvrdili su da znaju kako je Vesna uvek imitirala Slađu.

- Uvek je imitirala Slađu. Pričala mi sestra, koja je đuskala kod njih, da je njjače bilo kad se Slađa ošišala na kratko sa zulufima i ofarbala u crno, pa se i ova tako ošišala i ofarbala, samo što je ovoj stajalo katastrofa - pisalo je između ostalog.

- Zlo si, uh. Sujetna i ljubomorna i rasturačica brakova. Pokrij se ušima. Kako je ona meni antipatična, sve nja, nja, nja, a vamo kvarna kao zub. Sujetna hoće da se u sve umeša, njihova stvar. Ušla Slađi u kuću i ukrala joj muža. E Vesna, promenila si se od kada si se kao skromna devojka doselila sa Đoletom u blok. Promenila si se, postala cela isfolirana, ni traga od nekadašnje lepe, neisfolirane devojke - samo se neki od komentara.

Autor: R.L.