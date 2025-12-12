Kako je Netflix došao do šokantnih snimaka Paf Dedija? Mreže bruje o materijalu dostavljenom par dana pre hapšenja

Snimci prikazuju repera u stanju napetosti dok reaguje na sve teže optužbe, pa se sada postavlja ključno pitanje: kako je ovakav materijal završio kod Netflixa?

Reakcije porodice i sadržaj spornog snimka

Nakon premijere dokumentarca, oglasila se i Didijeva majka, progovarajući o teškim porodičnim tragedijama i navodnom incidentu između nje i sina.

Ovaj trenutak zabeležen je na kameri koju je u sobu uneo sam Didi, ne sluteći da će interesantan kadar, samo godinu dana kasnije, postati centralni deo dokumentarca koji forenzički raščlanjuje optužbe protiv njega - od silovanja, preko trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, do zlostavljanja i lažnog zatvaranja.

Da li je kasnije zaista uspeo da pronađe osobu koju je tražio, više nije ni važno - samo četiri dana posle snimanja, Didi je uhapšen. Optužbe su finalizovane presudom iz oktobra 2025, kojom je osuđen na 50 meseci zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Oslobođen je dela optužbi koje su uključivale prinudu, prevaru i udruživanje radi ostvarivanja koristi, ali je proglašen krivim za dva krivična dela prevoza u svrhu uključivanja u prostituciju.

Optužbe na račun Netflixa i pitanje autentičnosti materijala

Tim reperovih advokata brzo je reagovao, ocenjujući serijal kao „sramotan udarac“. Putem portparola, Šon Kombs naveo je da je materijal - uključujući privatne trenutke, nedovršene radne snimke i razgovore koji se tiču pravne strategije - pribavljen protivzakonito.

Netflix je uzvratio saopštenjem da je sve „pravno pribavljeno“, odbacujući ideju da je serijal osveta ili napadačka kampanja.

Kombs je u svojoj izjavi naglasio da Netflix i direktor Ted Sandaros odlično znaju da je on godinama snimao svoj život, još od 19. godine, kako bi jednog dana ispričao svoju priču onako kako želi. Smatra nepravednim i protivzakonitim to što je platforma prisvojila njegov privatni arhiv.

Dokumentarac i njegovi autori, među kojima je i rediteljka Aleksandra Stejplton, gostovali su u emisiji Good Morning America, ali su izbegli konkretan odgovor na pitanje kako su tačno došli do snimaka. Stapleton je ponovila samo da je materijal „dobijen potpuno legalno“.

Iako je jasno da je neko stajao iza kamere, identitet snimatelja ostaje nepoznat - što i nije iznenađujuće, imajući u vidu težinu optužbi u dokumentarcu, uključujući i insinuacije o umešanosti u ubistvo (Kombs je više puta negirao povezanost sa ubistvom Tupaka Šakura 1996. godine).

Da li je snimak ukraden ili potiče iznutra?

Kombs tvrdi da je Netflix koristio „ukradeni materijal koji nikada nije bio ovlašćen za objavljivanje“, dodajući: „Ništa od ovoga nije dobijeno od Šona Kombsa ili njegovog tima, i uključivanje podiže veoma ozbiljna pitanja o tome kako je ovaj materijal pristupljen i zašto je Netflix odlučio da ga iskoristi.“

Nedugo zatim, Netflix je objavio „Sean Combs: The Reckoning“, a kao izvršni producent potpisan je njegov dugogodišnji rival 50 Cent.

Na snimku se čuje i njegov komentar: „Gubimo,“ izgovoren u hotelskoj sobi dok poseže za telefonom da pozove „nekog ko će raditi s nama, ko se bavio najprljavijim poslovima“.

Na jednom od kadrova vidi se kako Didi telefonom žestoko napada svoje advokate, dok ga komentatori opisuju kao „ranjenu životinju koje zna da se lov približava“. Deluje da koristi svaki kontakt i uticaj kako bi zbunio nadležne organe i uklonio tragove.

Autor: pink.rs