OPŠTI HAOS ZBOG EVROVIZIJE 2026! Norvežani pokrenuli važno pitanje: hoćemo li mi ostali sad morati više da plaćamo?

U međuvremenu se oglasio i direktor Evrovizije, Martin Grin, koji je imao komentarisao odluku švajcarskog pobednika Nema, koji vraća nagradu zbog učešća Izraela.

Hoće li nas odlazak na Evroviziju sada skupo koštati, pitali su se Norvežani nakon što su se s takmičenja - u znak protesta zbog učešća Izraela - povukle Španija, Holandija, Slovenija, Irska i Island. Svoj upit je norveška državna televizija NRK adresirala na Evropsku radiodifuznu uniju (EBU), a sada su dobili i odgovor:

- Preliminarne naknade su saopštene zainteresovanim članovima EBU-a u septembru. Možemo da potvrdimo da nijedna televizija neće platiti više za učešće u takmičenju sledeće godine kao rezultat povlačenja zemalja. Iako nam se mali broj članova možda neće pridružiti u Beču 2026, očekujemo da će na Evroviziji učestvovati oko 35 televizija - rekli su u EBU.

U međuvremenu se oglasio i direktor Evrovizije, Martin Grin, koji je imao potrebu da komentariše odluku švajcarskog evrovizijskog pobednika Nema, koji vraća svoju nagradu zbog učešća Izraela na Evroviziji.

- Žao nam je što Nemo želi da vrati svoj trofej koji su zasluženo osvojili 2024. Poštujemo duboko ukorenjene stavove koje je Nemo izrazio i oni će uvek ostati cenjeni deo evrovizijske porodice - rekao je Grin za BBC.

Autor: Pink.rs