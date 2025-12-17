OVO NISTE ZNALI! NAJVEĆA LJUBAV princeze Dajane nije bio kralj Čarls, ali NI DODI već jedan običan čovek

Pol Burel, batler princeze Dajane, otkriva malo poznate detalje njenog života.
Kao njena prava ljubav ističe kardiologa Hasneta Kana, a ne Dodija al Fajeda.
U svojoj knjizi "The Way We Are", dugogodišnji batler i blizak prijatelj princeze Dajane, Pol Burel, otkrio je zanimljive aspekte njenog života. Iako se većina seća princeze Dajane po vezi s filmskim producentom Dodi Al Fajedom, koja je završila tragično u saobraćajnoj nesreći u Parizu pre 28 godina, Burel tvrdi da je njena prava ljubav bila britanski kardiohirurg Hasnet Kan.
Burelova izjava stavlja naglasak na dugogodišnju vezu između princeze i britanskog kardiohirurga, osvetljavajući aspekte njenog života koji su možda manje poznati javnosti. Bez obzira na javne percepcije i medijsko pokrivanje njenog života, Burel iznosi svoj pogled na ono što je doživljavao u to vreme. Ova knjiga predstavlja jedinstven uvid u intimne detalje života princeze Dajane, pružajući čitaocima priliku da sagledaju njenu ličnost iz perspektive bliskog prijatelja i poverenika kao što je bio Pol Burel.
- Upoznala ga je nakon posete prijatelju u londonskoj bolnici Rojal Brompton. Naime, vrata lifta su se zatvarala i neko ih je zaustavio, kao u filmu. Tada je ugledala Kana i rekla da je on "taj" – kaže Burel za ABC.
Autor: Pink.rs