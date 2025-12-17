AKTUELNO

Showbiz

'Odbegla mlada' objavila selfi bez šminke i zapalila Instagram: Džulija Roberts izgleda kao da nije ostarila ni dan

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell ||

Holivudska miljenica Džulija Roberts objavila je na Instagramu selfi bez šminke i za samo nekoliko sati izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Reakcije njenih fanova ne prestaju da se nižu.

Najnovijom objavom na Instagramu Džulija Roberts oduševila je svoje obožavaoce. Na fotografiji se vidi kako u ruci drži novu knjigu svog prijatelja i fotografa Aleksija Lubomirskog, pod nazivom "Natura Sakra", dok pozira potpuno bez šminke.

U ovom opuštenom izdanju, glumica izgleda kao da je fotografija nastala početkom dvehiljaditih, u periodu kada je igrala u filmu "Erin Brokovič".

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste činjenica da joj je lice potpuno bez bora i deluje besprekorno negovano. Ipak, na razočaranje brojnih fanova, Džulija je isključila mogućnost komentarisanja objave, ostavivši samo opciju da joj se pruži podrška putem "lajkova".

Povratak prepoznatljivom stilu iz devedesetih
Robertsova je nedavno promovisala novi film "After the Hunt", a tokom promotivne turneje privukla je pažnju nizom modnih izdanja inspirisanih muškim krojevima. Time je, barem kada je moda u pitanju, podsetila na svoj karakteristični stil iz devedesetih godina, kada je često birala mensver estetiku.

Autor: N.B.

#Džulija Roberts | Julia Roberts

#Porodica

#glumica

#slika

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Cipele koje nosi Džulija Roberts osvajaju svet: Savršene su za svaki stil i priliku - ovo je razlog zašto ih nikada ne skida

Domaći

Spustila pantalone, pa sve zapalila: Naša poznata influenserka žestoko provocira, usijale se mreže od njene pozadine (FOTO)

Domaći

KAO LOPTE! Milica Dabović stisla grudi: Vreli prizor iz kreveta, napućila se i sve objavila (FOTO)

Domaći

RASKOPČALA SAKO, A KORSET I GRUDI SAMO SEVAJU: Naša pevačica oduševila selfijem, retko je viđamo u ovakvom izdanju (FOTO)

Domaći

MOŽE LI VRELIJE?! Edita objavila sliku u crnom kupaćem: Bezobrazno pozirala, a jednu stvar svi komentarišu (FOTO)

Domaći

TEA TAIROVIĆ BEZ TRUNKE ŠMINKE! Pevačicu u OVOM izdanju još niste videli! (FOTO)