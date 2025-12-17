'Odbegla mlada' objavila selfi bez šminke i zapalila Instagram: Džulija Roberts izgleda kao da nije ostarila ni dan

Holivudska miljenica Džulija Roberts objavila je na Instagramu selfi bez šminke i za samo nekoliko sati izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Reakcije njenih fanova ne prestaju da se nižu.

Najnovijom objavom na Instagramu Džulija Roberts oduševila je svoje obožavaoce. Na fotografiji se vidi kako u ruci drži novu knjigu svog prijatelja i fotografa Aleksija Lubomirskog, pod nazivom "Natura Sakra", dok pozira potpuno bez šminke.

U ovom opuštenom izdanju, glumica izgleda kao da je fotografija nastala početkom dvehiljaditih, u periodu kada je igrala u filmu "Erin Brokovič".

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste činjenica da joj je lice potpuno bez bora i deluje besprekorno negovano. Ipak, na razočaranje brojnih fanova, Džulija je isključila mogućnost komentarisanja objave, ostavivši samo opciju da joj se pruži podrška putem "lajkova".

Povratak prepoznatljivom stilu iz devedesetih

Robertsova je nedavno promovisala novi film "After the Hunt", a tokom promotivne turneje privukla je pažnju nizom modnih izdanja inspirisanih muškim krojevima. Time je, barem kada je moda u pitanju, podsetila na svoj karakteristični stil iz devedesetih godina, kada je često birala mensver estetiku.

Autor: N.B.