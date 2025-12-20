Ubio roditelje pa pokušao sebi da oduzme život u zatvoru: Odmah je prebačen u samicu nakon što je brutalno lišio života Roba i Mišel Rajner

Nik se suočava sa dvema optužnicama za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću svojih roditelja, Roba Rajnera (78) i Mišel Singer Rajner (70), sa posebnom odredbom da je za zločin korišćen nož.

Iza zidova zatvora u centru Los Anđelesa, svet Nika Rajnera sveden je na jednu ćeliju. Kada je ujutro 15. decembra ušao u sistem pritvora, proces prijema odvijao se brže nego obično. Prema izvoru, Rajner je stalno sam u ćeliji, sa strogo kontrolisanim danom i ograničenim kontaktom sa spoljnim svetom. Hrana mu se dostavlja direktno u ćeliju, tri puta dnevno. Lekari i stručnjaci za mentalno zdravlje utvrdili su da ima „mentalni poremećaj“. Nadzor zbog samoubilačkih tendencija trajaće dok ga lekar ne proglasi za sposobnog, što može potrajati.

Ispitan je medicinski i psihološki, te je proglašen sposobnim da se pojavi pred sudom. Nadgledan je svakih 15 minuta, iako nije pokušao samopovređivanje.

Prvo pojavljivanje pred Los Angeles Superior Court imalo je mesto 17. decembra. Nik je sedeo iza pleksiglasa, obučen u plavu jaknu protiv samoubistava i okovan lisicama, dok je njegov advokat, Alan Džekson, odbio da podnese priznanje u njegovo ime. Sudija Tereza Mekenajgl upitala ga je da li je saglasan da odustane od prava na brzo izricanje, na šta je odgovorio: „Da, Vaša časti“.

Rok za izricanje formalne optužnice zakazan je za 7. januar 2026.

On se trenutno nalazi pod nadzorom zbog samoubilačkih tendencija i drži se u samici, gde je stalno obavezan da nosi plavu zaštitnu jaknu protiv samoubistava, potvrdio je izvor iz policije za PEOPLE.

Nik, star 32 godine, suočava se sa dvema optužnicama za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću svojih roditelja, Roba Rajnera (78) i Mišel Singer Rajner (70), sa posebnom odredbom da je za zločin korišćen nož. Par je pronađen mrtav u svom domu u Brentvudu, Los Anđeles, 14. decembra. Njihova ćerka Romi je ušla u kuću nakon što ju je masažni terapeut obavestio da ne može da pristupi imanju. Nakon što je otkrila telo oca, navodno je pobegla, a kasnije joj je rečeno da je i majka mrtva.

Kancelarija okružnog medicinskog veštaka potvrdila je da su roditelji umrli od „više uboda oštrim predmetom“. Ubistvo se dogodilo u njihovoj spavaćoj sobi, a Nik trenutno ne sme da komunicira ni sa kim osim sa svojim advokatom i ovlašćenim osobljem zatvora. Dozvoljeno mu je da napusti ćeliju samo radi sudskog pojavljivanja ili medicinskih razloga, u pratnji seržanta i uz nadzor video kamere.

