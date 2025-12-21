Sin Paf Dedija zapratio 50 Centu: Ekspresno mu je stigao odgovor

Dokumentarac o ozloglašenom medijskom mogulu podigao je ogromnu prašinu u javnosti!

Sukob između repera 50 Centa i Šona Didija Kombsa dobio je novo poglavlje, a ovog puta u priču se uključio i Didijev sin, King Kombs. Sve se dešava u trenutku kada dokumentarac „Sean Combs: Obračun“, čiji je izvršni producent upravo 50 Cent, dominira Netflixom i ponovo baca svetlo na pravne probleme posrnulog muzičkog mogula.

Didi služi zatvorsku kaznu

Podsetimo, Didi je osuđen na više od četiri godine zatvora i novčanu kaznu od 500.000 dolara nakon što je proglašen krivim po optužbama povezanim s prostitucijom. Uhapšen je u septembru prošle godine u Njujorku, a osuđen je po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije prema Menovom zakonu.

King Kombs, pravim imenom Kristijan Kombs, na mreži X zapretio je dugogodišnjem očevom rivalu.



„Kunem se ocem, ako ikada vidim 50 Centa, ošamariću ga“, napisao je u objavi koja je ubrzo obrisana. Iako je objava brzo uklonjena, snimci ekrana su se proširili internetom.

"Brate, prvo, zatvori ta prokleta usta kad se slikaš. Bio sam bogat tri puta, prodavao ploče, prodavao koncerte, prodavao piće, prodavao moć. Ti još uvek živiš od Wi-Fi-ja i nasleđa. Opusti se", poručio mu je.

Netflixov dokumentarac donosi i eksplozivne tvrdnje, uključujući navode bivšeg člana bande Krips, Duanea „Kif“ Dejvisa, koji tvrdi da je Didi ponudio milion dolara za ubistvo Tupaka Šakura i Šuga Najta što je Didi uvek negirao.

Drugi tvrde da je Didi zloupotrebljavao svoju moć kako bi prisiljavao ljude na seksualne odnose, optužbe koje je njegov pravni tim oštro odbacio. Tenziје su dodatno porasle nakon izveštaja da je 50 Cent namerno dao intervju o dokumentarcu za ABC kako bi Didi navodno mogao da ga gleda iz zatvora.

Autor: Nikola Žugić