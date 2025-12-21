Umrla sestra Džordža Klunija! Oglasio se glumac skrhan bolom

Džordž Kluni i njegova supruga Amal duboko su pogođeni gubitkom. U ekskluzivnoj izjavi za časopis "People", glumac je odao počast sestrinoj snazi!

Adelija Ada Zidler (65), starija sestra Džordža Klunija (64), preminula je u petak, 19. decembra, u 65. godini života nakon hrabre borbe s rakom. Tužnu vest potvrdio je sam glumac, opisavši sestru kao svoju heroinu koja se s teškom bolešću nosila s izuzetnom hrabrošću i humorom.

Dirljiva posveta brata

Džordž Kluni i njegova supruga Amal duboko su pogođeni gubitkom. U ekskluzivnoj izjavi za časopis "People", glumac je odao počast sestrinoj snazi. "Moja sestra, Ada, bila je moja heroina. Suočila se s rakom hrabrošću i humorom. Nikad nisam upoznao nikoga tako hrabrog", izjavio je Kluni.

Iako su održavali blizak odnos, Ada je poštovala bratovljevu privatnost i retko je komentarisala njegov lični život. Sebe je opisivala kao suprotnost slavnom bratu - ukorenjenu u porodici, stabilnom poslu i zajednici, ali delili su istu vrednost marljivog rada.

Kako stoji u smrtovnici, Ada je preminula mirno, okružena svojim voljenima. Iza sebe je ostavila decu - Nika Zidlera i Alison Zidler Herolaga, brata Džordža i njegovu suprugu Amal, i ostalu ožalošćenu rodbinu.

Život daleko od Holivuda

Rođena 2. maja 1960, Ada je bila nešto više od godinu dana starija od Džordža. Njihovi roditelji su novinar Nik Kluni i spisateljica Nina Brus Voren. Za razliku od slavnog brata, Ada je odabrala miran i povučen život daleko od glamura Holivuda. Godinama je radila kao nastavnica likovnog u osnovnoj školi, a svoj život posvetila je porodici i zajednici u Edžvudu u Kentakiju.

Udala se za penzionisanog vojnog kapetana Normana Zidlera 1987. godine. Norman je preminuo od srčanog udara 2004, nakon čega je Ada sama odgajala njihovu decu. Uprkos Džordžovoj svetskoj slavi, Ada je retko istupala u javnosti i cenila je svoju privatnost, fokusirajući se na prizeman život u malom gradu, prenosi Index.hr.

Autor: Nikola Žugić